Attenti a cercare Ruby Rose su internet | potreste prendere un virus

huffingtonpost

: Comunque state attenti che se parlate male di Montalbano vi vengo a cercare a casa - adeleofthrones : Comunque state attenti che se parlate male di Montalbano vi vengo a cercare a casa - fitcre : @fattoquotidiano Santità , prima di cercare il “ maligno” non sarebbe bene stare più attenti “ in casa”? - paperaccio44 : @VAssociazione @matteosalvinimi Stiamo sempre attenti. Le ologarchie di potere della sinistra faranno del tutto per… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) L'attrice, star della serie Orange is the new Black, è la celebrità più pericolosa daonline. Vuol dire che, sfruttando la sua popolarità e ovviamente a sua insaputa, gli hacker infilano trappole per gli utenti. Nella lista, che la società di sicurezza MacAfee compila da 12 anni, compaiono anche l'attrice francese Marion Cotillard, la prima e inimitabile Wonder Woman Lynda Carter, la star della reality tv Kourtney Kardashian e Amber Heard, attrice ed ex moglie di Johnny Depp. In Italia in cima a questa lista c'è Michelle Hunziker."Spesso privilegiamo la velocità e la semplicità a scapito della sicurezza e facciamo click su link sospetti che promettono contenuti sulle nostre celebrità preferite, come i nostri film, i programmi televisivi o le immagini", spiega Antonio Gaetani, Director Partner Product ...