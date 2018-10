UE Juncker è scontro con l’Italia | “Saremo molto rigidi” Salvini tuona!

blogitalia.news

: #Manovra, scontro con l'#Ue. #Juncker: 'Rigidi con l'Italia o è la fine dell'euro'. #Tria: 'Non ci ho parlato, sarà… - Agenzia_Ansa : #Manovra, scontro con l'#Ue. #Juncker: 'Rigidi con l'Italia o è la fine dell'euro'. #Tria: 'Non ci ho parlato, sarà… - jovinow : ?? Nuovo durissimo.scontro #Salvini- #Juncker. Il ministro:'Dice che l'Italia rischia di essere una nuova Grecia? Qu… - dileguossi : RT @cimbolano: Manovra, scontro con l'#Ue. #Conte al Colle. #Juncker: 'Rigidi con l'#Italia o è la fine dell'#euro'. #Tria: 'Una sua idea'.… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) E’totale tra l’Italia e l’Unione Europea,contro“Se l’Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell’euro. Bisogna essererigidi”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue in un intervento in Germania, citato dai media internazionali, tra cui Le Figaro e il New York Times. “L’Italia si allontana dagli obiettivi di bilancio che abbiamo approvato insieme a livello europeo”, ha aggiunto. “Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l’Italia. Una sola crisi del genere è sufficiente”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claudein un intervento in Germania, citato dai media internazionali. La replica di“In Italia nessuno si beve le minacce di, che ora ...