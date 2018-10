Google Maps diventa uno strumento sempre più utile per i pendolari

Su Google Maps arrivano i tragitti misti e la musica : (Foto: Google) Il prossimo aggiornamento di Google Maps porterà sollievo a chi per recarsi al lavoro a scuola o in università affronta tutti i giorni un’odissea personale. Come comunicato dalla casa di Mountain View sul suo blog, la prossima versione dell’app conterrà infatti una sezione dedicata al tragitto giornaliero, che i pendolari potranno impostare con gli indirizzi di casa e della propria destinazione. La scheda verrà ...

Il pub di Liverpool infestato dai fantasmi e quella tremenda foto su Google Maps : Si dice che a Liverpool esistano oltre 150 pub infestati dai fantasmi. Uno di loro è lo Stuart Hotel, ospitato da uno storico edificio a Nord di Liverpool e tornato agli onori di cronaca di recente, per via di una spaventosa immagine ripresa dalle auto di Google Streetview e pubblicata di recente da un uomo che era in cerca di locali fish & chips su Google Maps. La foto ha ...

Una coppia beccata su Google Maps mentre lo sta facendo. Ma la realtà è un'altra : L'app è utilizzata ogni giorno da milioni di persone per esplorare luoghi nascosti in tutto il mondo. Oltre a fornire un servizio di cartografia 3D, Google Maps consente anche agli utenti di cogliere ...

Una nuova funzionalità stia iniziando ad essere disponibile per alcuni utenti di Google Maps: viene visualizzata sotto forma di una bolla quando si cercano luoghi

Google Maps è finalmente disponibile con Apple CarPlay grazie ad iOS 12 : L’aggiornamento ad iOS 12 da parte di Apple ha introdotto tante novità e tanti benefici per i suoi utenti. Anche gli automobilisti potranno usufruire di una nuova feature introdotta in quest’ultimo aggiornamento. Apple infatti ha aggiunto al suo servizio di infotainment per auto CarPlay, il supporto per le app di navigazione di terze parti e al momento la prima al cogliere la palla al balzo è stata Google. Un momento che in tanti ...

Un paio di novità spuntano su Google Maps e Google Chrome: nel primo caso inizia a comparire una Nuova sezione dedicata alle foto più recenti, nel secondo la modalità incognito potrebbe diventare "modalità privata".

Una delle feature a cui il team di Google Maps sta lavorando è quella che mostra informazioni relative al parcheggio vicino alla destinazione dell'utente

Finalmente Google Maps arriva sulle auto compatibili con CarPlay : Tra le novità di iOS 12 ce n’è una che Apple non ha particolarmente sponsorizzato ma che potrebbe fare la felicità di più di un automobilista. Con l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo infatti si aggiorna anche CarPlay, il sistema che trasmette sui cruscotti delle auto compatibili alcuni dei contenuti di iPhone e iPad in tempo reale. Nell’ultima versione il software permette Finalmente di scegliere ...

Apple CarPlay : Google Maps e Waze possono finalmente essere utilizzati per la navigazione satellitare in auto grazie a iOS 12 : finalmente Google Maps può essere utilizzato come navigatore satellitare nelle automobili compatibili con Apple CarPlay, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino creato ad hoc per gli apparati di intrattenimento degli autoveicoli. Ebbene, fino a qualche giorno fa Apple CarPlay per la navigazione satellitare permetteva di utilizzare solo Mappe, ovvero il servizio proprietario del gigante californiano. Cos’è cambiato? Adesso ...

Google Maps sta testando un’opzione per uscire dalla navigazione senza interromperla per riprenderla in seguito : Secondo gli screenshot inviati da un utente, sembra che Google Maps stia testando un'opzione per uscire dalla navigazione senza interromperla per riprenderla in un secondo momento. L'utente ha confermato che è in grado di utilizzare Google Maps per cercare luoghi o un nuovo percorso durante la navigazione, mentre il banner con il viaggio in corso rimane in primo piano nella parte superiore dell'interfaccia per consentire la ripresa della ...

Google sta testando una uova scheda, chiamata Commute, su Google Maps, dedicata principalmente ai pendolari, con indicazioni alternative.

I vari team di sviluppo dietro le applicazioni testano continuamente modifiche all'interfaccia che potrebbero o non potrebbero arrivare come futuri aggiornamenti. Questa volta […]

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps riceve un grande aggiornamento : Pochi giorni fa, WinGo Maps, la UWP non ufficiale di Google Maps sbarcata sul Microsoft Store a fine marzo, ha ricevuto un grande aggiornamento. Changelog Ricodificata da zero. L’app ora trova la tua posizione più velocemente. Aggiunto il nuovo pulsante nord per controllare la rotazione della mappa. La navigazione vocale localizzata. Rilevamento della zona del luogo cercato e zoom esatto sull’area. Interfaccia utente migliorata per ...

Con i Plus Codes è decisamente più semplice raggiungere località non mappate direttamente su Google Maps, o del cui indirizzo non siete certi.