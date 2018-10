Come spiare Whatsapp : Sempre più utenti cercano sul web Come spiare WhatsApp per cercare di intercettare le conversazioni di un’altra persona. spiare uno smartphone in effetti non ha bisogno – in alcuni casi – di essere esperti del leggi di più...

Whatsapp - messaggio inviato e cancellato? Si può recuperare. Ecco come : È tempo di grandi cambiamenti per WhatsApp: all’interno di un’intervista di Forbes con uno dei co-fondatori di WhatsApp, Brian Acton, vengono svelate alcune informazioni molto interessanti sul futuro della piattaforma di messaggistica e sull’arrivo delle pubblicità all’interno dell’app. WhatsApp, dunque, potrebbe integrare banner pubblicitari, e questa non è di certo un’idea dell’ultimo momento. Ma è ...

Whatsapp come creare un Invito per il gruppo : creare un link Invito gruppo Whatsapp ecco come si fa ad invitare una persona in un gruppo inviandogli un link url e aggiungere automaticamente un utente a Whatsapp.

Whatsapp si serve della foto profilo : come funziona e come difendersi da questa nuova truffa : WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo, anche se ultimamente sta venendo insidiata da Telegram. come spesso accade, questa piattaforma è utilizzata per delle truffe, soprattutto a chi non ha molta ...

Come esportare chat di Whatsapp : esportare le chat di WhatsApp può rivelarsi utile nel caso in cui non si voglia memorizzare i dati su Drive o si volesse avere a portata di mano la copia di qualche dato sensibile. È importante sottolineare che non è possibile esportate tutte le chat contemporaneamente. Procedure di questo genere sono semplici, intuitive e naturalmente possibili su ogni device. Vediamo subito Come esportare le chat di WhatsApp. Attenzione: esportate una chat, ...

I co-fondatori di Instragram come quelli di Whatsapp : lasciano a causa di Zuckerberg : I cofondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger hanno detto addio alla propria creatura a causa del comportamento di Mark Zuckerberg, riporta NBC. Dopo i fondatori di Whatsapp, anche quelli di Instagram per incompatibilità tra i dirigenti, ma si tratta solo di questo? Mark Zucherberg ha avuto una grande intuizione ed ha saputo sfruttarla al meglio, su questo non si discute. Ha capito che l’innata curiosità umana gli avrebbe ...

Instagram come Whatsapp - possibile il lancio dei messaggi vocali : Lo sviluppo della tecnologia associata agli smartphone sta inevitabilmente trainando anche le applicazioni utilizzate in tali dispositivi, in particolar modo i social network. Da Facebook a Twitter fino ad arrivare a Instagram, l'evoluzione di tali applicazioni negli anni è stata incredibile. A tal proposito di Instagram, dall'acquisizione da parte di Mark Zuckerberg abbiamo assistito ad un incremento notevole del numero degli utenti, tanto da ...

Come vedere messaggi eliminati di Whatsapp : Avete ricevuto un messaggio, ma il mittente lo ha cancellato subito? Avete una voglia irrefrenabile di sapere cosa c’era scritto in quel messaggio? WhatsApp possiede una funzionalità che permette a tutti gli utenti di eliminare un messaggio entro 7 minuti dall’invio. In questo modo è possibile eliminare il messaggio mandato alla persona sbagliata in tutta sicurezza. Tuttavia, è disponibile un escamotage che vi consentirà di vedere i ...

Pericolo Olivia su Whatsapp come Momo : qual è la minaccia e quali dati a rischio : Chi ha sentito parlare di Olivia su WhatsApp come di una nuova minaccia social, avrà forse pensato immediatamente all'altro Pericolo virale dell'estate Momo.. Proprio come nel recente passato, ecco che una nuova catena virale ha cominciato a fare breccia nell'applicazione di messaggistica, purtroppo mietendo già qualche vittima. Chi è Olivia su WhatsApp? Si tratta di una fantomatica utente che tenta l'approccio in chat con utenti ignari e ...

Come utilizzare Whatsapp al meglio : tutti i trucchi possibili : Whatsapp continua ad aggiungere nuove funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. È bene fare un controllo, anche ai più esperti, di ciò che è possibile fare con l’app di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo. Sono consigli o trucchi, se volete, che vi mostro per sfruttare al massimo le funzionalità dell’app per Android e che, in qualche caso, ...

Whatsapp - pericolo Olivia : come agisce il personaggio che spaventa gli utenti : Nelle passate settimane i possessori di WhatsApp avevano fatto i conti con lo strano Momo, una bambolina nipponica che pareva essere uscita da un film horror. Dopo aver archiviato le immagini leggermente terrificanti di Momo, spunta la minaccia Oliva. Un nuovo pericolo che sta infestando le chat del servizio di messaggistica WhatsApp, il più usato al mondo, attraverso una sorta di raggiro che consiste nel fingersi un contatto conosciuto ma che ...

Whatsapp come Telegram : potrebbe arrivare la modalità notturna sia su Android che su iOS : Di recente, il sito WABetaInfo, da sempre molto informato sulle novita' in arrivo da parte di WhatsApp, ha riportato che gli sviluppatori della popolare app starebbero lavorando all'introduzione della modalita' notturna [VIDEO]che dovrebbe debuttare sia sui dispositivi Android che su quelli iOS. Dunque, il sistema di messaggistica istantanea prossimamente potrebbe dotarsi del tema scuro, utile soprattutto per le ore notturne, al fine di non ...

Perché il dark mode su Whatsapp è in arrivo : come dovrebbe apparire e presunta compatibilità : Inutile negare come sia atteso da molto tempo: il dark mode su WhastApp, ossia la modalità notte sull'applicazione di messaggistica, non è poi così lontano dalla sua implementazione. A darcene notizia, come al solito, è il noto leaker @WABetaInfo che ci informa di come gli sviluppatori stiano lavorando proprio a questa feature salva-occhi in questo momento, anche se poi non siamo affatto in grado di conoscere i tempi in cui la novità sarà ...

Come Trasferire Whatsapp da Android a iPhone : Se anche voi avete fatto il passaggio epocale da Android ad iPhone avrete visto che non esiste un metodo ufficiale per Trasferire WhatsApp con tutte le chat da un sistema all’altro. Noi vi diciamo Come fare Come Trasferire WhatsApp da Android a iPhone WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo che ha sfondato […]