BELEN RODRIGUEZ Iannone sbotta | Lasciatela in pace | è una mamma Tu si que

Cecilia Rodriguez rivela : “Sgrido spesso BELEN” : Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez ai ferri corti? Il retroscena Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez qualsiasi cosa facciano o dicano faranno sempre notizia. E anche stavolta un’intervista rilasciata al TGCOM24 dalla sorella della popolare conduttrice di Tu si que vales ha già fatto molto discutere i tantissimi fan sui social. Cosa ha detto la bella ex fidanzata di Francesco Monte? In questa circostanza il giornalista le ha domandato il ...

Andrea Iannone - furia su Instagram in difesa di BELEN RODRIGUEZ : «Basta! Si sta esagerando - lei è una mamma» : Andrea Iannone si schiera al fianco di Belen Rodriguez dopo la pubblicazione delle foto che la vedono il giorno del suo compleanno felicemente accompagnata da Mirco Levati, esperto di comunicazione e...

Andrea Iannone difende BELEN RODRIGUEZ : "Ha il solo torto di essere famosa" : "Mi sembra che ora si stia esagerando attribuendo a Belen storie con altri uomini... oggi addirittura più di uno, in nome del più bieco gossip per vendere qualche copia in più senza nessun rispetto per una donna che ha il solo 'torto' di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie, Belen è una donna dai sentimenti seri, veri ed una madre. Quindi basta. Dico alla gente di non credere a tutto ciò che viene propinato". Così Andrea ...

BELEN RODRIGUEZ è innamorata? / Paparazzata con un altro - Andrea Iannone furioso : “Bieco gossip!” : Dopo la rottura con Andrea Iannone c'è un altro uomo nella vita di Belen Rodriguez? La showgirl è stata Paparazzata di recente insieme a dei misteriosi amici...(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:48:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ e Andrea Iannone hanno fatto pace? : Andrea Iannone assente al compleanno di Belen? Il motivo Un nuovo gossip sul conto di Andrea Iannone e Belen Rodriguez sta dando un colore diverso alla storia della showgirl argentina e dello sportivo. In base quanto riportato sulle pagine del settimanale Oggi infatti, la coppia potrebbe non essere in crisi. Iannone avrebbe infatti disertato la festa di compleanno della conduttrice non perchè il loro rapporto si era incrinato, ma per motivi ...

BELEN RODRIGUEZ - è già il dopo Andrea Iannone : col nuovo "cavaliere" prima cena e poi casa : Un nuovo cavaliere a fianco di Belen Rodriguez. dopo un lungo tira e molla, con obbligatorio periodo di riflessione compreso, la show girl Belen sembra aver definitivamente detto addio al...

Una nuova fiamma per BELEN Rodriguez? L'indiscrezione : Pare essersi definitvamente archiviata l'affaire Belen Rodriguez/Andrea Iannone. Lui sembra aver accantonato le questioni sentimentali per concentrarsi su quelle sportive, lei si dedica agli impegni professionali che la distraggono da un periodo sicuramente non semplice. Non dovrebbe essere una crisi passeggera secondo quanto riportava il settimanale Chi qualche settimana fa.Lo stesso giornale ora lancia un'indiscrezione riguardante la ...

BELEN RODRIGUEZ - è già il dopo Andrea Iannone : col nuovo "cavaliere" prima cena e poi casa : Un nuovo cavaliere a fianco di Belen Rodriguez. dopo un lungo tira e molla, con obbligatorio periodo di riflessione compreso, Belen sembra aver definitivamente detto addio al fidanzato pilota Andrea...

Chi è Gabriele Giuffrida? Dopo Iannone il presunto nuovo fidanzato di BELEN RODRIGUEZ : Gabriele Giuffrida è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Il procuratore sportivo potrebbe aver stregato la showgirl argentina, Dopo la fine dell’amore con Iannone-- Belen Rodriguez non ha fatto in tempo a dire addio ad Andrea Iannone, che già c’è chi ipotizza il nome del suo nuovo fidanzato. Sarebbe Gabriele Giuffrida, procuratore sportivo e ristoratore di alcuni locali a Ibiza, l’uomo che avrebbe stregato la 34enne argentina. ...

BELEN RODRIGUEZ È INNAMORATA? / Dopo la rottura con Andrea Iannone - spunta un altro uomo al suo fianco : Dopo la rottura con Andrea Iannone c'è un altro uomo nella vita di BELEN RODRIGUEZ? La showgirl è stata paparazzata di recente insieme a dei misteriosi amici...(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:13:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è [NOME e FOTO] : 1/21 Instagram ...

BELEN RODRIGUEZ - ecco chi è l’uomo dietro la fine della storia con Iannone : Procuratore sportivo nonché ristoratore e proprietario di alcuni locali ad Ibiza: è questo l’identikit di Gabriele Giuffrida, l’uomo che sarebbe la causa dell’allontanamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A lanciare la bomba è il settimanale Chi in edicola il 26 settembre, che racconta di un avvistamento della showgirl e di quello che sembrerebbe essere il suo nuovo pretendente alla Langosteria di Parma (città natìa di ...

BELEN RODRIGUEZ ha un nuovo amore dopo Andrea Iannone? : Andrea Iannone e Belen Rodriguez dopo l’addio: lei ha un altro? La notizia dell’addio tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è stata seguita oggi da un nuovo gossip. In base quanto anticipato dal settimanale Chi infatti, la showgirl argentina potrebbe avere una nuova simpatia. La causa della fine della storia con il pilota di MotoGp potrebbe essere legata a un altro uomo. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si parla infatti ...

BELEN RODRIGUEZ dimentica Iannone? Lui è un dirigente sportivo famoso anche ad Ibiza : Belen Rodriguez ha una nuova storia d’amore? Dopo la fine della relazione con Iannone spunta un misterioso uomo È notizia di qualche giorno fa quella che annuncia la fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Tra la bella showgirl e il pilota di MotoGp, dopo svariati tira e molla, la recente rottura parrebbe questa volta definitiva. La rivista di gossip ‘Chi‘ ipotizza i motivi della fine della ...