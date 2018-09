Info biglietti e ingressi per Laura Pausini ad Acireale | il tour riprende dopo il KO a

Al via la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 : prezzi e Info utili per l’acquisto su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano. La prevendita dei biglietti per il concerto di Firenze inizierà invece il 1° ottobre (da App Firenze Rocks) e il 2 ottobre su TicketOne.it. I biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 settembre, attraverso il circuito TicketOne, online e via call center. La disponibilità dei biglietti è molto limitata e ...

Nominali i biglietti per Ed Sheeran in Italia nel 2019 : prezzi e Info utili alla vigilia della prevendita : I biglietti per Ed Sheeran in Italia saranno Nominali. Per contrastare il mercato secondario e il bagarinaggio online e sul luogo dell'evento, gli organizzatori degli eventi Italiani di Ed Sheeran hanno deciso di scrivere il nome dell'acquirente sui biglietti acquistati. Ciò rende difficile la vendita del biglietto ad un'altra persona che, all'ingresso, dovrà dimostrare di essere effettivamente il destinatario del titolo acquistato. I ...

Concerti della PFM in Italia nel 2019 in ricordo di Fabrizio De Andrè : Info biglietti in prevendita : I Concerti della PFM in Italia nel 2019 stanno per arrivare. In occasione del quarantennale del live Fabrizio De Andrè e PFM in concerto e a venti dalla scomparsa di Faber, il collettivo ha deciso di tornare su alcuni dei più grandi palchi Italiani per portare PFM canta De André - Anniversary, con il quale intendono celebrare la collaborazione con il cantautore genovese e festeggiare la ricorrenza dell'evento. I festeggiamenti passeranno per ...

Rimandato il concerto di Biondo a Bari : Info sul recupero e sui biglietti : Biondo a Bari avrebbe dovuto esibirsi il 29 settembre ma poco fa lo staff ha annunciato un cambio di programma. L’artista, per esigenze tecniche, non potrà più svolgere il live previsto presso il Demodè il 29 settembre. Il concerto, però, non è cancellato ma solo posticipato di qualche mese. Nella comunicazione si legge che la decisione non è dipesa da Biondo né dal locale ma nessun altro dettaglio aggiuntivo è stato fornito a proposito ...

Metallica a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia : Info biglietti in prevendita : I Metallica a Milano nel 2019 terranno un solo concerto in programma per l'8 maggio. La data è l'unica della tournée mondiale che si terrà in Italia e porterà i Metallica a Milano nuovamente, sul palco dell'Ippodromo Stai di San Siro, a maggio. Il concerto di Metallica sarà aperto da Ghost e Bokassa, opening act della serata Italiana in programma per l'8 maggio. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 28 ...

Concerto di Antonello Venditti all’Arena di Verona il 23 settembre : Info biglietti e ingressi : Il Concerto di Antonello Venditti all'Arena di Verona arriva a pochi giorni dal rilascio del disco con il quale ha voluto celebrare i primi 40 anni di Sotto il segno dei pesci, dal quale ha già estratto l'inedito Sfiga che ha realizzato nella sessione di registrazione del disco nell'ormai lontano 1978. Il progetto è quindi approdato all'Arena di Verona, nella quale Antonello Venditti ha organizzato un Concerto per festeggiare l'importante ...

Ultimo concerto di Laura Pausini a Verona dopo l'ovazione per mamma Gianna - video - : Info biglietti e ingressi : ... biglietti e ingressi per Laura Pausini all'Arena di Verona il 21 settembre: scaletta, info e restrizioni Laura Pausini nominata ai Latin Grammy verso il tetto del mondo con Hazte sentir Il trionfo ...

Biglietti e ingressi per Laura Pausini all’Arena di Verona il 22 settembre : scaletta - Info e restrizioni : Laura Pausini all'Arena di Verona il 22 settembre prova a replicare il successo della prima, fresca di nomination ai Latin Grammy. L'artista di Solarolo torna a invadere l'anfiteatro scaligero con un nuovo concerto per il quale ha già fatto registrare il tutto esaurito, così com'è accaduto per la prima data e succederà per la terza in programma il giorno 22. Sarà quindi una nuova occasione per entrare in contatto con la musica di Fatti ...

Annunciata una nuova data di Claudio Baglioni a Padova : Info e biglietti in prevendita : Arriva una nuova data di Claudio Baglioni a Padova dopo l'annuncio dei due appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago e al Pal'Hart di Acireale. L'artista di Mille giorni di te e di me, che ha concluso la prima e trionfale sessione all'Arena di Verona, è pronto a tornare alla Kioene Arena di Padova per la terza data in programma il 18 novembre prossimo e con biglietti in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 di sabato 22 settembre, ...

The Cure a Firenze Rocks 2019 - unico concerto in Italia : Info sui biglietti in prevendita da ottobre : The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno domenica 16 giugno. Sono loro i primi artisti annunciati per la nuova edizione di Firenze Rocks che nel mese di giugno 2019 tornerà a Firenze con tanti artisti internazionali. The Cure sono solo i primi annunciati in ordine di tempo ma molti altri nomi verranno comunicati a breve. The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno alla Visarno Arena di Firenze per un'unica ed imperdibile data Italiana ...

Il Pagante a Milano per l’album Paninaro 2.0 : Info biglietti in prevendita e meet&greet : Il Pagante a Milano sarà il prossimo 6 dicembre al Fabrique. L'evento sarà l'occasione giusta per la presentazione dal vivo del nuovo album, Paninaro 2.0, il disco che vedrà la luce venerdì 21 settembre, disponibile in tutti i negozi di musica e negli store digitali. Paninaro 2.0 è il nuovo progetto discografico del trio milanese che verrà presentato con un primo concerto proprio a Milano, al Fabrique, nel mese di dicembre. La data è quella ...

Concerti di Hozier in Italia nel 2018 - annunciata una data a Milano : Info biglietti in prevendita : I Concerti di Hozier in Italia nel 2018 arrivano a tre anni dal successo di Take me to church. I live saranno di supporto al nuovo EP che ha rilasciato lo scorso 6 settembre e che ha voluto intitolare Nina Cried power, dopo l'apripista omonimo che l'artista irlandese ha composto con Mavi Staples già voce degli Staple Singers. La data fissata per il concerto di Hozier è quella del 18 novembre, all'Alcatraz di Milano, con biglietti in ...

Jess Glynne in Italia nel 2019 - un unico concerto a Milano : Info e prezzi dei biglietti in prevendita : Jess Glynne in Italia: sarà in concerto nel 2019 nella penisola per un unico evento atteso a Milano. La data è quella del 4 marzo 2019, la location è quella del Fabrique. I biglietti per l'evento saranno disponibili al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. I biglietti per il concerto di Jess Glynne in Italia, a Milano nel 2019, saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live ...

Annullato il concerto di Lorenzo Fragola a Padova : Info utili sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Lorenzo Fragola a Padova è stato Annullato. L'evento era in programma al Gran Teatro Geox di Padova, la data sarebbe dovuta essere quella del prossimo 13 ottobre. Il concerto di Lorenzo Fragola a Padova non si terrà. A comunicarlo ai fan è il Gran Teatro Gexo annullando l'evento inizialmente creato sulla pagina Facebook del teatro stesso. I biglietti già acquistati potranno essere rimborsati o utilizzati per un altro ...