Nuda | mentre viene palpata Miriam Leone come non l’avete mai vista Una scena di

(Di giovedì 27 settembre 2018) È senza dubbio una delle donne più belle che la natura abbia generato. Di certo la più bella d’Italia nel 2008). Parliamo naturalmente dell’incredibile, classe 1985, Catanese doc e attrice nel panorama delle fiction italiane (e non solo). Chi la segue su Instragram lo sa,è sempre in forma e pochi giorni dopo l’elezione della nuova Miss Italia, Carlotta Maggiorana, non ci si può dimenticare di lei, una delle più belle Miss Italia del passato. In questi giorni lasta girando il 2 sequel di 1992 (ovvero 1994, dopo naturalmente il graditissimo 1993). E proprio in concomitanza della produzione Sky, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto del set della fiction che andrà in onda tra qualche mese su Atlantic: nelle foto si vede(che interpreta Veronica Castello) con Guido Caprino (Pietro Bosco). Inizialmente c’è la passione, poi sfocia in violenza, ...