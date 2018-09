Plastica | una tonnellata di rifiuti per ogni essere umano Abolirla? Perché no

I veleni nascosti della Plastica sono una delle principali cause di Parkinson ed Alzheimer : La scienza sta studiando a fondo i meccanismi patogenetici della malattia sia per trovare nuove strategie di cura, oggi ancora insoddisfacenti, sia per impostare una campagna di informazione e di ...

Hp presenta una stampante 3D che usa il metallo anziché la Plastica : Non è esattamente una stampante 3D da poter mettere in soggiorno, ma ha comunque il potenziale per dare una bella scossa al settore: è Hp Metal Jet, una stampante che, come suggerisce il nome, anziché creare oggetti a partire da filamenti di polimeri utilizza il metallo come materiale di produzione. L’ha presentata al mondo in queste ore Hp, a un prezzo che purtroppo è decisamente fuori dalla portata del grande pubblico: 400mila ...

L'olio usato per la frittura diventa risorsa : così nasce una nuova bioPlastica : Bio-on, quotata all'Aim su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, ...

Dai laboratori Bio-on una nuova grande scoperta : anche dall’olio di frittura usato nasce la bioPlastica : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova grande scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, il rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile al 100%. “Questa importante novità è il risultato di due anni di ricerche e permette di attingere alle enormi quantità di questo prodotto di scarto – ...

Una gita tra i canali di Amsterdam a caccia di bottigliette di Plastica : Una gita tra i canali di Amsterdam, per ammirare i monumenti e le architetture della capitale olandese, certo, ma anche per aiutare l’ambiente, andando letteralmente a pesca di rifiuti. È questa, in estrema sintesi, la proposta dell’associazione Plastic Whale, che ha deciso di portare avanti la sua missione di ripulire le acque da bottigliette di plastica & co declinando il tutto in chiave turistica. L’impegno di Plastic ...

FalloPlastica : l'intervento che allunga il pene una nuova tendenza della chirurgia : Le dimensioni del pene sono uno dei motivi di maggior imbarazzo tra gli uomini. Inutile affermare che le «dimensioni non contano». Contano, eccome, soprattutto per i maschietti per mostrare la loro ...

Terni - neonato abbandonato in una busta di Plastica : arrestata la madre : È stata arrestata a Terni la madre del bimbo trovato morto lo scorso giovedì in un sacchetto di plastica, nei pressi del parcheggio di un supermercato a Borgo Rivo.Nel giorni scorsi, la donna aveva confessato di aver abbandonato il neonato ancora vivo e per questo era indagata a piede libero per infanticido. Ora la donna è stata arrestata ed è stata portata nel carcere di Perugia. Il suo legale, però, ha annunciato di essersi già attivato per ...