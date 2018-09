Maurizio Ferrini si racconta | “Il mio periodo buio? Sono arrivato a fare serata a 300

Maurizio Ferrini : "Ho spesso tutti i soldi che avevo. Facevo serate a 300 euro : un'elemosina. Sono entrato in depressione" : Non capiva e si adeguava. Maurizio Ferrini, per molti la Signora Coriandoli della Domenica In degli anni '90, entrò dalla porta principale dello showbiz con uno slogan da primo Arbore. Adesso è tornato alla ribalta proprio grazie alla trasmissione di Rai uno, condotta da Mara Venier. "Non capisco ma mi adeguo" divenne un tormentone della metà degli anni 80. Quelli della notte era un programma cult e lui impersonava un ...