Instagram | i fondatori lasciano

I fondatori di Instagram lasciano Facebook : (Foto: Instagram-press) I fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, hanno entrambi lasciato Facebook. Ufficialmente i due parlano di esplorare nuove avventure ma in realtà, secondo alcune fonti vicine all’azienda, ci sarebbero state tensioni con le alte sfere di Menlo Park. Un addio che arriva in un momento particolare, in cui la popolarità di Instagram supera quella di Facebook. Il pomo della discordia sarebbe la politica con ...

Facebook perde i fondatori di Instagram - che lasciano la app : "Avanti con una nuova sfida" : Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-fondatori di Instagram, lasciano la società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Systrom, amministratore delegato di Instagram, e Krieger, il chief technical officer dell'app, avrebbero lasciato in seguito a divergenze con Mark Zuckerberg, plenipotenziario della galassia Facebook. Instagram é uno dei gioielli della corona di Facebook, che l'ha acquistata nel 2012 per 1 ...

