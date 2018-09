Di Maio | senza reddito di cittadinanza M5S non voterà il Def

Di Maio : nessun lavoratore senza tutele. Ecco come funziona la Cassa integrazione : Massimo 24 mesi (o 36) in un quinquennio mobile. È il “tetto della discordia” introdotto dal Jobs act, con il decreto legislativo 148 del 2015 che dal 24 settembre di 3 anni fa ha cambiato le regole delle Cassa integrazione e che in questi giorni è tornato sotto i riflettori dopo le proteste dei sindacati che lamentano il rischio per decine di migliaia di lavoratori che vedono chiudersi in questi giorni in paracadute della ...

DI Maio vs TRIA/ Deficit al 2% - i rischi per gli italiani - senza tanti pro - : Di MAIO continua a mettere pressione a TRIA in vista della Legge di bilancio e parla della soglia del 2% nel rapporto Deficit/Pil.

Giochi 2026 - Di Maio : "Senza soldi Stato" : 12.32 Olimpiadi sì, ma senza soldi dello Stato. Lo dichiara il vicepremier Luigi Di Maio: "Il Coni doveva scegliere tra tre candidature: siccome sono tre forze politiche diverse, il Coni ha detto 'facciamo le Olimpiadi del Nord' e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto". "La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un euro. Poi se ci sono Milano e Cortina con il Veneto e la Lombardia ...

GAFFE DI Maio : “TARANTO SENZA MUSEI DEGNI DI MAGNA GRECIA”/ L’invito al MarTa e gli attacchi di Renzi : Di MAIO, nuova GAFFE su Taranto “Non c’è museo degno della MAGNA GRECIA”. Ma si dimentica del MarTa e arriva subito la replica della direttrice "E' il più importante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:12:00 GMT)

Pensioni - vertice Lega per Quota100 senza vincoli : Di Maio ridà speranza ai precoci : Il dibattito politico sul tema Pensioni entra nel vivo con la definizione della NaDef, la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, vale a dire il principale strumento programmatico riguardante la strategia economica nel medio termine. A questo proposito, il quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore' sottolinea come nella giornata di oggi, martedì 11 settembre, sia in programma un nuovo vertice della Lega per la definizione delle ...

Vitalizi - Di Maio : "Ricorsi? Dis-onorevoli senza vergogna"/ Ultime notizie - ex parlamentari annunciano querele : Vitalizi, Fico: "Ricorsi? Vado avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:49:00 GMT)

VITALIZI - FICO : "RICORSI? VADO AVANTI"/ Ultime notizie - Di Maio : "Dis-onorevoli - senza vergogna" : VITALIZI, FICO: "Ricorsi? VADO avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Di Maio chiude gara per Ilva senza annullarla. Gli stabilimenti ad Arcelor-Mittal : Secondo il parere dell'Avvocatura di Stato l'annullamento sarebbe stato possibile se di interesse pubblico concreto - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha chiuso formalmente il ...

Ilva - Di Maio : "procedura chiusa senza annullarla". Il parere dell'Avvocatura di Stato : Procedura chiusa sull'Ilva senza annullarla. La decisione del Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, chiude così il procedimento sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo "di non procedere all'annullamento" che secondo l'avvocatura dello Stato non era fattibile. Di Maio ha parlato di una procedura che non si poteva annullare "nonostante la gara per arrivare a quel contratto fosse illegittima".Sul sito del Ministero dello ...

Ilva - Taranto volta pagina : Di Maio chiude la gara senza annullarla : Sul sito del Mise il parere dell'Avvocatura: "La gara è annullabile se c'è un interesse pubblico concreto ed attuale". Ora...

Ilva - Di Maio chiude la procedura di gara senza annullarla : Roma, 8 set., askanews, - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha formalmente chiuso il procedimento di gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo 'di non procedere all'annullamento'. ...

Ilva - Di Maio chiude la procedura senza annullarla e pubblica il parere dell'avvocatura : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo 'di non procedere all'annullamento'. Lo si legge ...

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Ilva - Di Maio chiude la procedura senza annullarla e pubblica il parere dell'avvocatura : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo 'di non procedere all'annullamento'. Lo si legge ...