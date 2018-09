Manovra | Conte | Oggi ancora riunioni per mettere a punto Def

Manovra - in corso vertice a Chigi con Conte - Salvini e Di Maio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vertice sulla Manovra tra Conte - Di Maio - Salvini - Tria : In corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri ...

Manovra : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - di Maio - Salvini - Tria : La resa dei conti è vicina. E’ in corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla Manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria, Paolo Savona e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Entro questa settimana il governo dovrà varare la nota di aggiornamento al Def che prelude alla legge di bilancio. Consulta lo speciale Legge di ...

Manovra - Tria blocca il deficit all'1 - 6%. «Tratti Conte con l'Europa» : Con il Def in dirittura d'arrivo e la Manovra di Bilancio in cottura, Giuseppe Conte non può far altro che tentare di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. L'obiettivo è...

Settimana decisiva per la Manovra. Pressing di Conte e Salvini su Tria : 'Sia una legge di bilancio espansiva : In vista della presentazione della nota di aggiornamento del def il premier chiede al ministro dell'Economia misure coraggiose. Il leader della Lega rilancia sulla riforma delle pensioni mentre Di Maio promette reddito e pensioni di cittadinanza in deficit -

CARLO COTTARELLI/ Si aspetta una Manovra con il deficit contenuto (Che tempo che fa) : L'ex commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica CARLO COTTARELLI sarà ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa, da stasera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:54:00 GMT)

Conte affronta le tensioni : dall'audio di Casalino ad una Manovra coraggiosa : Roma, 23 set., askanews, - Dopo tre giorni in Puglia, lontano da Roma ma non dalle polemiche, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a vivere una delle settimane più intense e ...

Manovra - Conte : coraggiosa - non miracolosa. No sterili polemiche : Roma, 23 set., askanews, - Da San Giovanni Rotondo, visitata dal premier Giuseppe Conte in occasione delle celebrazioni per Padre Pia, arriva 'tanta energia anche morale per proseguire nelle attività ...

