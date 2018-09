Il DL Salvini guarda alla Serie A | soldi ai club da diritti tv solo dopo ok a bilanci

Il DL Salvini guarda alla Serie A : soldi da diritti tv solo dopo ok Consob su bilanci : Nel `decreto Salvini´ su sicurezza e immigrazione spunta una norma sulla certificazione dei bilanci delle squadre dei campionati di calcio di A e B. L'articolo Il DL Salvini guarda alla Serie A: soldi da diritti tv solo dopo ok Consob su bilanci è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atreju - sono andato a sentire (e guardare) Salvini e Bannon : di Andrea Masala sono stato a sentire Matteo Salvini e Steve Bannon (considerato il guru di Trump, principale animatore della cosiddetta internazionale sovranista) ad Atreju, la kermesse della giovanile del partito di Giorgia Meloni. Ero curioso di vedere dal vivo questa celebrata comunicativa e il livello di empatia col “loro” pubblico. Noto subito che Roma ha reagito con grande indifferenza: nonostante la location molto centrale e di passaggio ...

Matteo Salvini : “Il reddito di cittadinanza? Non per stare a casa a guardare la tv” : Il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato ospite di Barbara D’Urso negli studi di “Domenica Live”. Ha parlato di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio come “persone ragionevoli e con voglia di lavorare” e ha assicurato che il governo durerà cinque anni: “Non litighiamo né sui ponti né sulle poltrone”.Continua a leggere

Circolare Salvini - a Roma primo sgombero nello stabile occupato a Via Raffaele Costi a Tor Cervara - Guarda il Video Foto : Al via questa mattina dalle prime luci dell?alba, il piano degli sgomberi decisi dal Viminale per gli edifici occupati illegalmente nella capitale. Le operazioni di bonifica sono iniziate da...

Venezia 75 - Ilaria Cucchi : «E adesso - voglio guardare negli occhi Salvini» : «Dedico il film su mio fratello Stefano al ministro Matteo Salvini. Chiedo a lui un incontro pubblico». E il Ministro ha detto sì. La risposta a Ilaria Cucchi, che dalla Mostra del Cinema di Venezia, dov’è stato presentato il film “Sulla mia pelle”, firmato da Alessio Cremonini sugli ultimi sette giorni di suo fratello Stefano, è arrivata. Quando l’emozione vibra ancora dentro per i sette minuti di applausi seguiti alla ...

Festival di Venezia 2018 - lacrime e abbracci per ‘Sulla mia pelle’. Ilaria Cucchi : “Voglio guardare Salvini negli occhi” : Sette minuti di applausi convinti hanno accolto la fine della proiezione ufficiale, nella Sala Darsena del Lido di Venezia, di ‘Sulla mia pelle’, il film di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi, che ha aperto oggi pomeriggio la sezione Orizzonti della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attore commosso fino alle lacrime alla fine ha stretto in lungo abbraccio la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, ...

Cinque notizie che non lo erano Due che riguardando Salvini : 5, L'85 per cento dei cattolici è con Salvini La politica sui migranti voluta soprattutto dalla Lega di Salvini ha più volte subito le critiche del Vaticano, che ha spesso invitato all'accoglienza e ...

Il rapper Lamin Ceesay in pedalò con gli amici : “Salvini guarda torniamo in Africa”. E il video ironico diventa virale : “Attenzione a questo video. Non ascoltarlo se sei un fan del mio amichetto matteucco”. Inizia così, con questa avvertenza agli internauti, il post del trapper afro-campano Lamin Ceesay che si rivolge al ministro dell’interno Matteo Salvini: “Matteuccio noi ti accontentiamo e torniamo nel nostro paese. Visto che non ci vuoi qua e così io ho deciso con questi miei negri per tornare a casa… Anche perché tanta gente ti ...

Alessandro Sallusti - la verità che nessuno dice a Salvini : 'Ora che sei indagato - guarda chi è rimasto con te' : L'indagine avviata dal procuratore di Agrigento su Matteo Salvini è stato un regalo smisurato per il ministro dell'Interno. Ne è sicurissimo il direttore del Giornale , Alessandro Sallusti , che nel ...

L’ambasciatrice di Malta sbertuccia Salvini : “Guarda bene la mappa : fra noi e il Nord Africa il buon Dio ha messo l’Italia” : L’ambasciatore di Malta in Italia, Vanessa Frazier, a InOnda (La7) si rivolge a Matteo Salvini e gli propone un corso di geografia, rinfacciandogli una affermazione non corretta L'articolo L’ambasciatrice di Malta sbertuccia Salvini: “Guarda bene la mappa: fra noi e il Nord Africa il buon Dio ha messo l’Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : «La capotreno sui rom? Andrebbe premiata» Guarda il video : Immediate le reazioni anche da parte della politica. Dopo aver rimesso in fila i fatti, Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione ...