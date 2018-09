Decreto Genova impantanato nei ministeri E sul nuovo ponte il governo sfida l’Europa  

Genova - Decreto in alto mare. Sarebbe pronto ma é mistero sulle coperture : Il provvedimento è necessario per la nomina del commissario che avvierà demolizione e costruzione del ponte Morandi. E domani nuova visita del presidente della Repubblica Mattarella -

Il Decreto Genova forse domani in Gazzetta Ufficiale : Conte rassicura che il decreto è al ministero dell'Economia per gli ultimi rilievi, ma sarà trasmesso in tempi brevissimi al Quirinale per la firma del presidente Mattarella -

Decreto Genova - l’ira di Giorgetti : “Qualcuno spieghi il diritto al M5S” : Da un lato soddisfazione per il Decreto sicurezza e l’ottimismo sulla manovra. Dall’altro stupore per l’escalation grillina contro il ministero dell’Economia e l’irritazione per il pasticcio sul Decreto Genova. Lo stato dell’arte a Palazzo Chigi tratteggiato da Giancarlo Giorgetti, a colloquio con grand commis, magistrati e dirigenti leghisti a ...

Toninelli annuncia il Decreto per Genova ma al Quirinale il testo non è ancora arrivato : I tecnici del Colle mettono le mani avanti: ci vorrà tempo per leggere il decreto. E sulla ricostruzione del ponte sorgono dubbi su Fincantieri mentre Autostrade si prepara alla guerra giudiziaria: ad oggi, con la concessione ancora in essere, toccherebbe a lei ricostruire il ponte Morandi.

Pronto il Decreto su Genova anche se manca ancora il nome del commissario : E' il provvedimento per avviare la costruzione del nuovo ponte. Resta ancora il nodo sul ruolo di Autostrade. Fincantieri, società che è in predicato per l'appalto, non avrebbe le qualifiche tecniche ...

Decreto Genova - i fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5S e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav