"Abbiamo lavorato costantemente per far crescere la cultura deltra i,a salvaguardia dell'indipendenza dei magistrati, ma anche salvaguardando i pur isolati rischi di segno contrario". Lo ha detto il vicepresidente del Csm, all'ultimo plenum della consiliatura. "Tempi e qualità della giustizia preservano l'indipendenza e il consenso per l'ordine giudiziario", aggiunge. E occorre evitare "la deriva deleteria del correntismo".(Di lunedì 24 settembre 2018)