Victoria 2 prima puntata | trama e anticipazioni 23 settembre 2018

(Di domenica 23 settembre 2018). Torna su Canale 5 la serie tv britannica targata BBC con Jenna Coleman e Tom Hughes. Ecco di seguito lesulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA2: dove eravamo rimasti eseconda stagione Nell’ultimo episodio dellastagione, abbiamo lasciato la giovane Reginascoprire di essere incinta e spaventata per la sua salute dopo l’attentato alla sua vita. In2 assisteremo ai problemi di politica interna ed estera dell’Inghilterra di quegli anni tra scandali, cospirazioni, lotte di potere e intrighi amorosi. Come per lastagione, anche in questa seconda si intrecciano fatti realmente accaduti al racconto romanzato della vita privata della Regina.232 episodio ...