Pronostico Braga vs Sporting Lisbona | Primeira Liga 24-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 23 settembre 2018) Portugal-2019, 5^ giornata,di, lunedì 24 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 24 settembre. La quinta giornata disi conclude al Estadio Municipal dicon una grande sfida al vertice.del match.Come arrivano?Ilha esordito al meglio nel torneo: dopo quattro giornate è imbattuto con 3 successi e un pari ottenuto alla seconda giornata con il Santa Clara per 3-3. Attualmente occupano il terzo posto a quota 10 a -2 dalla capolista Benfica. Dopo essere stati estromessi nel turno preliminare di Europa League dagli ucraini dello Zorya, in settimana hanno vinto in Coppa di Lega per 2-1 con il Tondela. La formazione di Abel Ferreira è una delle candidate per un piazzamento in Europa.Lodi, ...