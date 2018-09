Pace fiscale a rischio flop | l' incasso potrebbe calare a un miliardo

Condoni - Cgia : “Inutili : in 45 anni solo 131 - 8 miliardi allo Stato. La Pace fiscale rischia di non produrre il gettito atteso” : “Negli ultimi 45 anni i Condoni fiscali hanno fruttato all’erario 131,8 miliardi di euro. Una somma importante, ma irrisoria se paragonata ai numeri dell’evasione fiscale, che secondo i dati del Ministero sottrae allo Stato 110 miliardi di euro all’anno“. I Condoni, in altre parole, servono a fare cassa, ma non a controbilanciare gli effetti negativi dell’evasione. A dirlo è la Cgia di Mestre, che mette in ...

Cgia scettica sul gettito dalla Pace fiscale : 'Meno del previsto' : Roma, 22 set., askanews, - La Cgia di mestre contesta l'effettiva portata dei provvedimenti di condono fiscale: sul cumulato degli ultimi 45 anni hanno consentito all'erario di incassare 131,8 ...

Fico apre il fronte anti-Lega : "Porti aperti e no Pace fiscale" : Continua ad aprirsi il divario, forse potremmo chiamarla voragine, che divide Roberto Fico da Luigi Di Maio . Non è una novità che i due abbiano posizioni diverse, soprattutto sul tema immigrazione. ...

La Pace fiscale sulle pensioni : sconti sui contributi : La partita più grande che il governo si gioca nella manovra riguarda le pensioni. La battaglia previdenziale si combatte su tre fronti. Il primo riguarda i tagli agli assegni superiori a 4500 euro, il ...

Ruocco (M5S) : "Pace fiscale? Finora soglie troppo alte" : Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera e parlamentare del MoVimento 5 Stelle, è stata intervistata dal Fatto Quotidiano sulla pace fiscale e si è fatta portavoce di una posizione che per ora sembra distante da quella della Lega, partitolo principale promotore di questa iniziativa:"È sostenibile parlare di pace fiscale fissando un tetto che tenga conto dei piccoli contribuenti in difficoltà ma le soglie che ho sentito ...

Manovra - la ricetta di Salvini : quota 100 - flat tax e Pace fiscale - no aumenti Iva : Una riunione veloce, a margine del vertice di centrodestra a palazzo Grazioli, per fare il punto della situazione. Il tempo stringe ed è per questo che la Lega, poco interessata a partecipare ...

Pace fiscale - Ruocco : soglie troppo alte - inaccettabile per M5s : Continua il braccio di ferro tra M5s e Lega sulle priorità in campo economico. In mezzo il ministro Tria, "obbligato a trovare le coperture necessarie

Pace fiscale : per Marco Travaglio è un condono mascherato : Non si può certo dire che il Direttore de "Il Fatto Quotidiano" Marco Travaglio sia persona che non esprime le sue opinioni. Anzi. Nonostante sia stato e probabilmente continui ad essere uno dei maggiori sostenitori del Governo M5S - Lega, questo non gli ha impedito di esprimere tutto il suo disappunto per quella che viene chiamata Pace Fiscale ma, a suo esclusivo modo di vedere, non è altro che un condono mascherato. Il ragionamento di ...

Pace fiscale : ecco perché si tratterebbe di un classico condono : Tecnicamente, quando un Paese cancella i debiti di un contribuente con il fisco, si tratta di sanatoria, a maggior ragione se vale per tutti

Pace fiscale - Tria al Senato : “Non è un condono”. E Bonino ironizza sulla manovra : “Veda di capirci qualcosa” : Scambio di battute in Senato, durante il Question time, tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e la senatrice di +Europa, Emma Bonino. “La Pace fiscale non è un condono” ha risposto Tria alla domanda di Bonino, che ha replicato: “Immaginavo mi rispondesse così. Tornerò alla carica più avanti, intanto veda di capirci qualcosa sulla legge di Bilancio, per noi”. L'articolo Pace fiscale, Tria al Senato: ...

Fisco - Vincenzo Visco : Non solo 'Pace fiscale' in progetti Lega : Roma, 20 set., askanews, - 'La Lega e i 5S litigano a proposito della 'pace fiscale' che peraltro fa parte del 'contratto' di Governo. E' da presumere quindi che troveranno un qualche accordo, ma la ...

Tria : Pace fiscale non significa condono ma Fisco amico : Parlare di pace fiscale «non significa varare nuovi condoni ma pensare a un Fisco amico del contribuente che favorisca l'estinzione dei debiti». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a una domanda sulla cosiddetta pace fiscale

Manovra - Tria : “Pace fiscale non è condono - ok Reddito”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “aumento Iva bufala” : Manovra, Di Maio “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Question time sulla Manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...