Vela | 52 Super Series | Azzurra sul podio

'Trump ha il pene piccolo - come un fungo di Super Mario' : le riVelazioni della pornostar Stormy Daniels : ... la donna si rendeva conto sempre più velocemente di aver avuto una relazione con quello che si preparava a diventare l'uomo più potente del mondo. Lui, Trump, aveva da poco avuto un figlio dalla ...

Emis Killa ha sVelato la copertina del nuovo album “Supereroe” : wow! : Eccola qui The post Emis Killa ha svelato la copertina del nuovo album “Supereroe”: wow! appeared first on News Mtv Italia.

Ferrari : sVelate le Monza Sp1 e Sp2 - nuove supercar scoperte : Maranello, 18 set., askanews, - Ispirata a una delle più evocative vetture da competizione del Cavallino degli anni '50, una nuova 'icona' di casa Ferrari è pronta a uscire dalla pista per macinare ...

Ferrari - Camilleri sVela i piani fino al 2022 : 60% di supercar ibride e il SUV Purosangue : Il nuovo ad della Ferrari anticipa che la Purosangue rappresenterà qualcosa di mai visto Il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camileri, ha svelato il piano industriale 2018-2022 della Casa del Cavallino Rampante in occasione dell’Investor day che si è svolto a Maranello. Tra le novità più succulenti annunciate da Camilleri ci sarà il tanto chiacchierato SUV o crossover Ferrari che sarà battezzato con l’evocativo nome ...

Raiola. Per i nemici Mino : la prima biografia che sVela affari e segreti del super procuratore dei calciatori : La prima biografia che svela affari e segreti del super procuratore dei calciatori: Raiola. Per i nemici Mino di Giovanni Chianelli e Angelo Pisani, Log Edizioni Figura anomala in un mondo patinato, Mino Raiola parla sette lingue, non indossa mai una cravatta e termina gli accordi in bermuda e camicia hawaiana. Alieno, scorbutico, ferino, guizzi geniali e zero fronzoli, zero padroni e, fino ad oggi, nessun libro che parli di lui. Lo “gnomo ...

Trono di Spade - Kit Harington riVela : “La Marvel è omofoba - nessun attore gay interpreta supereroi” : “C’è un grosso problema con la mascolinità e l’omosessualità che sembra non possano in qualche modo andare di pari passo”. A parlare è Kit Harington, il Jon Snow della serie tv Game of Thrones. Ospite del Toronto Film Festival, dove ha presentato il film “La mia vita con John F. Donovan” di Xavier Dolan, l’attore ha puntato il dito contro i Marvel Studios: “Perché non possiamo avere qualcuno che ...

Pure H - SVelata a Grand Basel la nuova supercar svizzera : In occasione della esposizione Grand Basel ha fatto il suo debutto il progetto Pure H dell'imprenditore svizzero Rene Schmidli. L'azienda con base a Zurigo ha presentato un modello in scala 1:4 della propria hypercar con telaio di carbonio, della quale sono state diffuse anche le ricostruzioni grafiche dettagliate della carrozzeria e degli interni. Lusso e design prima di tutto. La Pure H nasce per mettere al primo posto il lusso e il design, ...

Il director di God of War ha sVelato di avere un'idea relativa ad un videogioco su Superman : Dopo aver riportato in auge il distruttivo Kratos col nuovo God of War, Cory Barlog ha ammesso di avere un'idea su un ipotetico videogioco dedicato a Superman. Effettivamente il mondo vodeoludico non è mai stato molto clemente con l'uomo d'acciaio, pensate che Superman 64 è considerato uno dei titoli più brutti per la console Nintendo.Come riporta SCREEN RANT, Barlog ha ammesso di avere 2 idee in testa. La prima è essenzialmente un Superman ...

Batwoman debutta in The Flash 5 - Arrow 7 e Supergirl 4 a dicembre : riVelata la programmazione del crossover Arrowverse : Sarà The Flash 5 ad aprire le porte a Batwoman e a rivelarlo è proprio The CW che nelle scorse ore ha annunciato la programmazione del crossover Arrowverse già previsto per il prossimo dicembre. La rete ha già annunciato il crossover rivelando anche che non farà da pilot alla nuova serie già ordinata e incentrata proprio su Kate Kane che avrà il volto di Ruby Rose. L'attrice sarà sul set già nelle prossime settimane mentre The CW ha ...

SBK Team Manager : Il nuovo Superbike manageriale sVelato alla GAMESCOM 2018 : L’italiana Digital Tales è da sempre garanzia di qualità per lo sviluppo dei giochi mobile, portando tra gli altri negli anni ‘SBK Official Mobile Game’ ad essere il gioco a ‘due ruote’ più apprezzato in assoluto. Ora, dopo migliaia di chilometri macinati da pilota, al giocatore toccherà il delicato compito di gestire il Team ‘dietro le quinte’. E sarà bellissimo! SBK ...

Vela - Mondiali 2018 : altri 3 pass olimpici per l’Italia! Rimonta super di Tita-Banti : si giocano l’oro nella medal race! : Ottima giornata per l’Italia della Vela che ottiene altri tre pass olimpici per Tokyo 2020 nelle categorie Nacra 17, RS:X maschile ed RS:X femminile. Oggi si sono completate regolarmente le ultime regate di qualificazione prima delle medal Race rimaste in programma nei prossimi due giorni ad Aarhus (Danimarca), in occasione dei Mondiali 2018 di Vela destinati alle classi olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno completato la Rimonta ...

Serie A - Coppa Italia - Supercoppa e Primavera : la Lega sVela i nuovi loghi : Rinnovati i loghi di Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: il nuovo brand dà risalto all'immediatezza della "A" L'articolo Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: la Lega svela i nuovi loghi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Test universitari : il campione di memoria sVela come superarli con le giuste tecniche : Nel nostro Paese, sono almeno 60mila gli studenti che ogni anno provano ad accedere ai corsi di laurea in medicina, ma appena un candidato su sette viene accettato. Per guidare gli studenti nella preparazione delle diverse tipologie di Test di ammissione, Matteo Salvo, International Master of Memory e detentore del titolo di Guinness World Record, ed Elisabetta Galli, Dottore di Ricerca in Giurisprudenza, consulente aziendale e formatore ...