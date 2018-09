Un viaggio storico | artistico e religioso | il “Codex Purpureus Rossanensis” protagonista

meteoweb.eu

(Di sabato 22 settembre 2018) “Il CodexRossanensis, Fondamento della Civiltà Cristiana, Patrimonio dell’Umanità”. Questo il titolo del convegno tenutosi lo scorso 15 settembre a Pisa, in cui le radici della cultura bizantina, assieme alla storia e la bellezza del Codex, sono state protagoniste assolute, tingendo di porpora il prestigioso ex salone degli affreschi del camposanto monumentale, inserito nell’incantevole Piazza dei Miracoli. Si è trattato di unche ha messo in luce tutta la preziosità del Rossanensis, mostrandone il suo mistero e il fascino, ed evidenziandone la sua capacità di divenire stimolo e momento di riflessione per la diffusione della parola cristiana e della bellezza dell’arte bizantina. L’incontro, brillantemente organizzato dal Centro studi Ausonia, in collaborazione con le Arcidiocesi di Pisa e di Rossano -Cariati ed il Museo Diocesano e del ...