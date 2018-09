Trump contro Rosenstein Sradicare il fetore al Dipartimento della Giustizia

Usa - Trump contro il viceministro della Giustizia : "Sradicare il fetore persistente" : Il presidente americano attacca Rod Rosenstein, che voleva intercettarlo segretamente per rimuoverlo dall'incarico

Trump alla Spagna : ‘Contro i migranti fate come me - costruite un muro nel Sahara’ : Anche se il muro lungo oltre 2000 miglia tra gli Usa e il Messico, promesso in campagna elettorale da Donald Trump [VIDEO], non è stato ancora completato una parte gia' esisteva, il presidente Usa rimane convinto che la sua ‘soluzione finale’ contro l’immigrazione clandestina sia ancora valida. Per questo si sarebbe permesso di dare lo stesso suggerimento al governo spagnolo, anche se il muro andrebbe costruito nel sahara. La Spagna, come noto, ...

Trump contro Medio Oriente : "Li proteggiamo e loro vogliono alzare prezzi del greggio" : Trump contro i Paesi del Medio Oriente. "Noi proteggiamo i Paesi del Medio Oriente, non sarebbero sicuri a lungo senza di noi, e ancora continuano a premere per prezzi del petrolio sempre più alti! Ce ...

Usa : Trump vara strategia contro attacchi biologici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Piano Trump contro attacchi biologici : ANSA, - WASHINGTON, 19 SET - L'amministrazione americana ha presentato una strategia per combattere meglio gli attacchi e/o gli incidenti biologici. Il Piano è stato svelato in occasione del 17/o ...

Clima - la California contro Trump : lancia satelliti per monitorare le emissioni : La California attacca Donald Trump:lo Stato americano famoso per la sua lotta contro il cambiamento Climatico e l’inquinamento ha deciso di lanciare un proprio satellite al fine di misurare le emissioni. “Con la scienza sotto attacco e la minaccia Climatica che aumenta, stiamo lanciando un nostro satellite”, ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown. L’annuncio segue di qualche giorno la proposta ...

Giallo su incontro segreto tra gli inviati di Trump e Khamenei : Spiegando che "Washington non insiste nel sostenere una precisa personalità politica per la guida del futuro governo, compreso il premier in carica" Haider Abadi. In particolare l'inviato Usa avrebbe ...

La scommessa di Trump : rilancia dazi contro Cina - Ue in disparte : Roma, 18 set., askanews, - L'Europa cerca di tenersi in disparte dalla linea di fuoco che si accende tra Usa e Cina, nell'ormai conclamata escalation di tensioni commerciali combattute a colpi di dazi,...

Guerra commerciale - Trump imporrà dazi da $200 miliardi contro Cina a partire dal prossimo 24 settembre : Come anticipato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump imporrà ulteriori dazi doganali sui prodotti importati dalla Cina, per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari. I dazi entreranno ...

Trump dà il via a nuovi dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari : NEW YORK - «Un sacco di soldi torneranno in America grazie ai miei dazi». Nella serata di ieri, dopo la chiusura dei mercati, Donald Trump ha formalizzato la sua decisione largamente...

Trump : annuncio su nuovi dazi contro Cina a mercati Usa chiusi : New York, 17 set., askanews, - Arriverà dopo la chiusura dei mercati Usa l'annuncio da parte dell'amministrazione Usa di nuovi dazi contro importazioni cinesi aventi un valore annuo di 200 miliardi di ...

Arriva una nuova stangata di Trump : dazi per 200 miliardi contro la Cina : Donald Trump stavolta sembra davvero pronto a passare dalle parole ai fatti e a imporre nuovi dazi sul 'Made in China' per un valore di 200 miliardi di dollari. La decisione, ampiamente anticipata dai media, è stata di fatto confermata dal consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che parla di "annunci in arrivo" e di un presidente americano molto insoddisfatto di come vanno i negoziati con Pechino. E la Cina non resta a ...

Trump annuncia nuovi dazi contro la CIna - Pechino pronta a rispondere : Donald Trump intende annunciare in queste ore una nuova ondata di dazi per circa 200 miliardi di dollari sull'import di merci cinesi, nonostante un nuovo round di negoziati con Pechino a fine mese. Lo ...

Wsj : Trump annuncerà nuovi dazi contro la Cina per 200 miliardi - : Secondo il giornale americano le tariffe saranno del 10%, anziché del 25% come atteso in precedenza, nel tentativo di minimizzare l'impatto sui consumatori statunitensi