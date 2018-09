: Viaggio nelle Repubbliche baltiche, il #Papa oggi a #Vilnius - Agenzia_Ansa : Viaggio nelle Repubbliche baltiche, il #Papa oggi a #Vilnius - vaticannews_it : #PapaFrancesco a Vilnius: la #Lituania ci insegna come “ospitare le differenze” - Vatican News - RaiNews : E' cominciato il viaggio di #PapaFrancesco nei Paesi baltici. Il pontefice è atteso a Vilnius, in Lituania. Lunedì… -

"Quando ci chiudiamo in noi stessi per paura degli altri, quando costruiamo, finiamo per privarci della Buona Notizia di Gesù che conduce la storia e la vita degli altri". CosìFrancesco nel saluto ai fedeli al Santuario Mater Misericordiae a"Abbiamo costruito troppe fortezze nel nostro passato-ha detto-ma oggi sentiamo il bisogno di fratellanza". Atteso l'incontro con i giovani alla Cattedrale di.(Di sabato 22 settembre 2018)