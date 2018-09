Milano | in piazza contro il razzismo nel nome di Abba

Milano : spunta il David di Michelangelo in piazza San Babila [GALLERY] : 1/21 Matteo Corner/LaPresse ...

Sky porta il David in piazza a Milano - in attesa di Michelangelo - Infinito al Cinema : Una fedele riproduzione a grandezza naturale del celebre David di Michelangelo è apparsa a sorpresa questa mattina nel cuore di Milano, in piazza San Babila, a pochi giorni dell’uscita al Cinema del nuovo film d’arte Sky “Michelangelo – Infinito”, prodotto con Magnitudo Film e distribuito da Lucky Red, al Cinema dal 27 settembre al 3 ottobre. Non ...

Milano - drone colpisce passante in piazza Duomo : Milano ore 13.45, giornata calda e assolata, perfetta per fare una bella passeggiata in centro, guardare magari le vetrine dei negozi, e perché no, attraversare piazza Duomo e raggiungere una gelateria per un bel gelato rinfrescante. Niente di più sbagliato, perché il pericolo è sempre in agguato, e può colpire chiunque anche dal cielo. Un apparecchio, all"inizio non meglio identificato, ha iniziato a volteggiare sopra le teste di passanti ...

Milano - drone in piazza del Duomo ferisce un passante : ecco cosa è successo : Milano - Una turista americana di 31 anni è stata denunciata e multata dalla polizia locale di Milano in piazza Duomo per aver fatto volare un drone che in fase di atterraggio ha ferito al volto un ...

Milano : ferisce passante con drone in piazza Duomo - denunciata turista : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Un uomo è stato ferito al volto nel pomeriggio in piazza Duomo a Milano da un drone manovrato maldestramente da una turista americana. E' accaduto verso le 13.45 quando alcuni presenti hanno chiesto aiuto alla Polizia locale preoccupati per la presenza di un drone che v

Milano - ferisce passante con un drone in piazza Duomo : denunciata per lesioni : La polizia locale di Milano ha fermato e denunciato una turista americana 31enne, responsabile di aver ferito un passante con un drone. Intorno alle 13.45 alcuni cittadini hanno chiesto aiuto agli ...

Milano. Inaugurate le aree verdi di piazza Duca d’Aosta : Più verde, decoro e sicurezza alla Stazione Centrale, come previsto nel piano di rilancio dell’area annunciato in primavera con “Cantiere

Milano - AIDAA : piazza Firenze si rifà il look : “Sono iniziati ieri e stanno continuando nella giornata di oggi i lavori di potatura e pulizia dei giardini di piazza Firenze a Milano, dove da alcune settimane – si spiega in una nota – i residenti insieme all’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA avevano raccolto firme per chiedere la potatura dei giardinetti e la loro pulizia specialmente nelle aiuole dove anche a causa dei bivacchi notturni le ...

Milano : Sentinelli scendono in piazza in rosso contro razzismo e intolleranza : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un segno rosso contro l'odio, il razzismo e qualunque forma di intolleranza. E' l'appello lanciato dai Sentinelli di Milano che per domenica 30 settembre hanno organizzato una manifestazione in piazza Duomo, luogo simbolo del capoluogo lombardo, per dire 'no' a ogni for

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Fiera Milano : Composto ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una ...

Milano - sparatoria in pieno giorno/ Ultime notizie - esplosi una decina di proiettili in Piazza Gasparri : Milano, sparatoria in pieno giorno. Ultime notizie, esplosi una decina di proiettili in Piazza Gasparri: esclusa l'ipotesi di una rapina, caccia ai responsabili(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:10:00 GMT)

NBA Fan Zone - in Piazza Duomo a Milano sbarca anche Chauncey Billups : orari ed eventi : ... che con la Fan Zone punta a ricreare l'esperienza unica delle partite della lega di pallacanestro più famosa del mondo. A impreziosire ancora di più l'esperienza ci sarà la presenza di una leggenda ...

Milano - è il giorno di Starbucks : piazza Cordusio "off limits" per la grande festa di apertura : Dalle 16 blocco alle auto, dalle 19 ai pedoni. Poi l'esibizione dei ballerini della Scala e l'ingresso, su invito, per "sole" 1200 persone

Inaugurazione Starbucks Milano piazza Cordusio. Info - date e orari : Dopo anni di voci, conferme, smentite e via dicendo, il momento è ufficialmente arrivato. Mancano poche ore all’Inaugurazione della primissima caffetteria italiana di Starbucks, che ha scelto il centro di Milano per dare il via a quella che si preannuncia come una rapida colonizzazione del suolo tricolore. Un passo importante, che arriva a ben 47 anni dalla fondazione del marchio della Sirena, più volte rimandato proprio per la ...