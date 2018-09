Immagini e gif da condividere per augurare una buona serata

Immagini - meme - gif per WhatsApp : una raccolta delle piu' divertenti e simpatiche - da scaricare gratis : Immagini per WhatsApp : una raccolta delle migliori, da scaricare gratis Con il passare del tempo WhatsApp diviene sempre più popolare fra giovani e adulti. L'applicazione più famosa al mondo di...

WhatsApp - Immagini e Gif in anteprima / Ultime notizie : file multimediali anche off-line - ma solo su iPhone : Sarà possibile visualizzare immagini e Gif in anteprima , anche quando non si è online, su WhatsApp . La novità sarà legata però esclusivamente agli iPhone per il momento.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:54:00 GMT)

Buon Ferragosto 2018 : ecco le più belle Immagini - GIF - VIGNETTE - VIDEO e FRASI per fare gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : Al mare o in montagna, all’estero, in giro per l’Italia o tra le mura domestiche, il 15 agosto, Ferragosto, è uno dei giorni festivi più attesi dell’estate.-- Simbolo della vacanza e della spensieratezza, quella di Ferragosto è una ricorrenza molto cara agli italiani: in questo giorno sono immancabili gli auguri di Buon ...