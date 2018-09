Giornata Mondiale della Atassie – 25 Settembre 2018

Giornata Mondiale Alzheimer/ Ogni 3 secondi un nuovo caso - i numeri purtroppo continuano a crescere : Giornata Mondiale Alzheimer: il morbo che cancella la memoria è senza cura, non esiste un farmaco capace di arrestare o far regredire il declino cOgnitivo. In Italia ne soffrono in 600mila(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:53:00 GMT)

Giornata Mondiale dell’Alzheimer - 47 milioni di casi nel mondo e poca ricerca. Adi : “Numero malati triplicherà” : Ogni 3 secondi una persona sviluppa una forma di demenza, settima causa di morte in tutto il mondo. Le persone colpite sono 47 milioni, numero destinato a triplicarsi entro il 2050 raggiungendo i 152 milioni. In Italia si stimano ad oggi 1.241.000 di casi. Sono i dati presentati in occasione della 24esima Giornata Mondiale dell’Alzheimer, contenuti nel Rapporto Mondiale Alzheimer 2018 dalla Federazione Alzheimer Italia e da Adi ...

Giornata Mondiale dell’Alzheimer giunta oggi alla 25esima edizione : Giornata Mondiale dell"Alzheimer giunta oggi 21 settembre 2018 alla sua 25esima edizione. Gli italiani malati di demenza sarebbero 1,241mila, e di questi 600mila hanno avuto una diagnosi di Alzheimer. oggi fortunatamente è sempre meno complicato riuscire a diagnosticare la malattia, ma la strada per avere delle cure certe è ancora purtroppo molto lontana.Sul territorio Mondiale si calcolano circa 50 milioni le persone con questa patologia, e ...

Giornata Mondiale dell'Alzheimer : in Italia oltre 1 - 2 milioni di malati : In occasione della 34esima Giornata mondiale alzheimer, la federazione Alzheimer Italia, rappresentante per il nostro paese di adi - alzheimer's disease international, presenta il rapporto mondiale alzheimer 2018 intitolato 'Lo stato dell'arte della ricerca sulla demenza". Una panoramica della situazione attuale della ricerca nel campo delle demenze, che indaga quali siano le effettive azioni intraprese, le speranze, gli ostacoli. Il rapporto, ...

E' la Giornata Mondiale dell'Alzheimer - un milione i malati in Italia - : ... ha come obiettivo accrescere la sensibilità e la consapevolezza su una patologia che colpisce circa 47 milioni di persone nel mondo

Giornata Mondiale sull’Alzheimer : ogni 3 secondi viene diagnosticato un caso di demenza : Oggi, 21 Settembre, è la Giornata Mondiale sull’Alzheimer. L’obiettivo è diffondere conoscenza e sensibilizzare le persone a questa malattia. In occasione di questa Giornata, il Centro Dino Ferrari, tra le diverse iniziative in cui è coinvolto, prenderà parte ad un ciclo di incontri organizzato dall’Associazione A.M.A., dal titolo “Conversando d’Alzheimer”. I dati sull’Alzheimer non sono incoraggianti: il numero di persone affette da questa ...

Giornata Mondiale Alzheimer : a che punto è la ricerca : Svelato il ruolo dell'inquinamento sull'insorgenza della malattia. Nuove speranze da un farmaco che agisce nelle fasi precoci della demenza

Giornata Mondiale Alzheimer/ Speranza per la cura dalla dopamina : "Può contrastare deficit cognitivi" : Giornata Mondiale Alzheimer: il morbo che cancella la memoria è senza cura, non esiste un farmaco capace di arrestare o far regredire il declino cognitivo. In Italia ne soffrono in 600mila(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Giornata Mondiale ALZHEIMER/ Senza cura il morbo che cancella la memoria : 50 milioni di malati : GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER: il morbo che cancella la memoria è Senza cura, non esiste un farmaco capace di arrestare o far regredire il declino cognitivo. In Italia ne soffrono in 600mila(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:03:00 GMT)

Giornata Mondiale dell'Alzheimer - esperti a confronto a Città di Castello : UMWEB, Città di Castello, " In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia di Alzheimer, si terrà sabato 22 settembre all'Auditorium Sant'Antonio di Città di Castello il corso "Gestione ...

Giornata Mondiale della vista - 11 ottobre : check-up gratuiti in 90 città italiane : “Guarda che è importante”: è il messaggio che verrà lanciato prima delle gare di Serie A, in occasione dell’ottava Giornata del massimo campionati italiano (dal 5 al 7 ottobre), per sostenere la Giornata mondiale della vista dell’11 ottobre, promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus. Lo stesso slogan andrà in onda sulle principali reti nazionali (Rai e Mediaset), dove uno spot sociale riporterà ...

Giornata Mondiale dell'Alzheimer all'ospedale Guzzardi di Vittoria : In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, il 21 settembre, all'ospedale Guzzardi di Vittoria screening gratuito della memoria.

Giornata Mondiale del Cuore : negli ospedali del Gruppo San Donato una settimana di esami gratuiti : Il Gruppo ospedaliero San Donato (GSD) in prima linea per la prevenzione delle malattie cardiovascolari con la settimana del Cuore: dal 24 al 28 settembre negli ospedali GSD (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia, Bologna) e sabato 29 in Piazza XXV Aprile a Milano visite e esami gratuiti, informazioni, con cardiologi, nutrizionisti e diabetologi, per un totale di più di 500 prestazioni sanitarie offerte gratuitamente. La settimana del ...

Giornata Mondiale della Sepsi - convegno Diagnosi e gestione clinica : Colpisce 30 milioni di persone nel mondo ogni anno, provocando un decesso ogni 3-4 secondi e uccidendo dieci volte più dell'infarto. Nonostante i progressi riportati dalla medicina moderna, la Sepsi ...