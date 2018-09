lastampa

: Compromesso Lega-M5S: reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza - LaStampa : Compromesso Lega-M5S: reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza - zazoomblog : Bitonci Lega: compromesso sul deficit al 2-22% - #Bitonci #Lega: #compromesso #deficit -

(Di sabato 22 settembre 2018) Il M5S chiede il 2,6 per cento di deficit, un punto in più rispetto a quanto il ministro dell'Economia era disposto a concedere. Tria strabuzza gli occhi, spiega che è impossibile, che Bruxelles non ...