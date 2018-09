“Spegnere” le vampate della menopausa | ecco come ridurre anche del 90% la sudorazione e

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un colorito acceso del viso può essere piacevole, può regalare al volto un aspetto “sano”, ma non quando il colore è acceso all’eccesso! Il rossore improvviso (flush)tipica vampatale e lasi possono controllare econ iniezioni di botulino. Da almeno una decina d’anni, studi internazionali, tuttora in corso, stanno provando l’efficacia del farmaco iniettabile per “placare” quel rossore che compare all’improvviso nel volto, accompagnato dallache in certi soggetti risultano effetti eccessivi e talvolta imbarazzanti. In questa direzione, i risultati di alcuni studi saranno illustrati del corso del 3° Congresso Nazionale AITEB «La scienza incontra l’arte del bello. L’esperienzabellezza». “Il ‘flush’ che è alla baseformazione dei capillari del viso edel rossore – spiega Maurizio Benci, ...