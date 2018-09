Positivo il mercato americano in avvio : Partenza positiva per Wall Street , come anticipato dall'andamento dei futures a stelle e strisce. Gli investitori sembrano aver messo da parte, per il momento, le tensioni per la guerra commerciale ...

Mercato due ruote - agosto Positivo" : Tutti i produttori dei veicoli e la filiera del settore stanno preparando le novità che saranno presentate alla prossima edizione di EICMA, l'appuntamento più importante nel mondo, dove si porteranno ...

Barcellona : mercato in Positivo dopo 13 anni : Bisogna tornare indietro di quasi tredici anni per vedere un saldo positivo tra le fila del Barcellona, a referto +5,8 milioni. Nelle passate stagioni l'asticella del mercato aveva sempre sentenziato ...

Mercato americano Positivo dopo PIL : Il listino USA mostra un timido guadagno dopo la revisione al rialzo del PIL USA del 2° trimestre . L'indice Dow Jones sta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, l' S&P-500 che avanza in ...

Pioli lancia la Fiorentina : 'Mercato Positivo - squadra stimolante. Modulo...' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport , questo un estratto: 'La scorsa stagione abbiamo dato inizio ad un nuovo progetto, dei senatori erano rimasti soltanto Astori e Badelj, adesso invece dobbiamo consolidare il tutto, dopo aver ...

Mercato Positivo - Tria rassicura su manovra e su euro - spread scende : Performance positiva per i Btp che beneficiano delle rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla sostenibilità della prossima manovra, nel giorno in cui si tiene la nuova riunione di governo sulla legge di Bilancio prima della pausa estiva delle Camere.

Juventus-MLS All Stars - Allegri in conferenza : 'Mercato Positivo'. Chiellini : 'Spero di essere buon capitano' : La Juventus continua la sua tournée negli USA e sbarca ad Atlanta, dove però non giocherà un match di International Champions Cup ma sfiderà in un'amichevole la selezione All Star della MLS, della ...

Immobili : in primo sem. 2018 mercato Positivo ma frenato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un mercato positivo, ma con il freno a mano tirato. Il 2018 per il mercato Immobiliare italiano si conferma in crescita, anche se nei primi sei mesi dell’anno investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. A dare una spinta alle transazioni è il persistente calo dei prezzi, che perdono ancora lo 0,2 per cento nel primo semestre dell’anno in corso. La previsione per ...

Immobili : in primo sem. 2018 mercato Positivo ma frenato (2) : (AdnKronos) – Durante l’evento di Santa Margherita Ligure verrà conferito un premio a Cassa Depositi e Prestiti, dal titolo ‘Eccellenza 2018 nel real estate’, per il suo ruolo e l’impegno nella valorizzazione del territorio, con attenzione alla sostenibilità e all’eticità degli interventi. Un riconoscimento che, sottolinea Marco Sangiorgio, direttore generale di Cdp Investimenti e presidente della commissione ...

Mercato immobiliare Positivo - ma col freno a mano : Sarebbe utile un segnale chiaro sulla direzione di marcia della politica economica in questo settore, che rappresenta quasi un quinto del Pil del Paese. Ha così commentato, nel corso della conferenza ...