Parnasi | indagine su Bonifazi Pd e Centemero Lega Il sospetto dei pm | i soldi

(Di venerdì 21 settembre 2018) Iversati dall’imprenditore Luca, ai domiciliari per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma che ha coinvolto anche il consulente pentastellato Luca Lanzalone, rischiano di mettere nei guai i tesorieri del Pd, Francesco, e della, Giulio. Il primo, in particolare, secondo il Corriere della Sera, è già indagato con l’accusa di finanziamento illecito. “Non c’è nessun finanziamento illecito al Pd, non c’è nessuna fattura falsa della Fondazione Eyu. Abbiamo tutti i documenti in regola”, ha rispostoin un tweet senza smentire l’a suo carico. “Ipotesi infondate”, ribatte anche il partito in una nota. Ma la vicenda, nel frattempo, è già diventata caso politico con il M5s all’attacco dell’esponente renziano del Pd. I sospetti della procura di ...