Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? Uomini e Donne | In lei rivedo

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni davanti a un bivio. La decisione del tronista che fa discutere in studio : È stato il tema centrale della puntata di ieri, giovedì 20 settembre, la liaison nata tra i due tronisti Luigi Mastroianni e Mara Fasone . A rivelarlo al pubblico è stato l'eterno antagonista del dj, ...

UeD news - Luigi Mastroianni : “In Mara rivedo la storia con Sara” : Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni rivede in Mara Fasone la sua storia con Sara Affi Fella Luigi Mastroianni a Uomini e Donne ha deciso di restare sul trono, nonostante abbia espresso il suo interesse nei confronti della tronista Mara Fasone. La redazione gli ha dato la possibilità di trascorrere un po’ di tempo con […] L'articolo UeD news, Luigi Mastroianni: “In Mara rivedo la storia con Sara” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Mara Fasone corteggiatrice di Luigi Mastroianni? L'indizio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. È scontro tra i quattro tronisti Luigi, Lorenzo, Mara e Teresa: ormai, in studio, si sono formati due schieramenti.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:29:00 GMT)

Uomini e Donne - oggi - venerdì 21 settembre - in onda il trono classico : la decisione di Luigi Mastroianni : Il tronista dopo l'esterna con Mara, comunica la sua decisione in studio. Ospiti Andrea Celentano e Raffaela Giudice.

Luigi Mastroianni LASCIA IL TRONO PER MARA FASONE?/ Uomini e Donne - l'ombra dell'accordo si allunga su di loro : LUIGI MASTROIANNI LASCIA il TRONO per MARA FASONE? Uomini e Donne, il tronista assente in studio: perché? Maria De Filippi svela la sua decisione(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Uomini e donne - crisi brutale di Luigi Mastroianni : 'Pronto ad abbandonare il trono'. Cosa non regge : Il trono classico di Uomini e donne è tornato oggi, giovedì 20 settembre. E già le anticipazioni hanno dato conto del fatto che Luigi Mastroianni avrebbe confessato alla redazione del programma che ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni dopo Sara Affi Fella rinuncia al trono : «Vorrebbe corteggiare Mara Fasone» : Galeotto fu il trono a Uomini e Donne , ma per la prima volta nella storia del programma condotto da Maria De Filippi Cupido ha scagliato la sua freccia da un trono all'altro. Luigi Mastroianni, noto ...

Luigi Mastroianni LASCIA IL TRONO PER MARA FASONE?/ Uomini e Donne - la scelta in studio : Lorenzo lo fa nero! : LUIGI MASTROIANNI LASCIA il TRONO per MARA FASONE? Uomini e Donne, il tronista assente in studio: perché? Maria De Filippi svela la sua decisione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:33:00 GMT)

Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? / Uomini e Donne - perché non è in studio? La decisione : Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? Uomini e Donne, il tronista assente in studio: perché? Maria De Filippi svela la sua decisione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:23:00 GMT)

Luigi Mastroianni ruba una corteggiatrice a Lorenzo Riccardi : Lorenzo Riccardi battuto da Luigi Mastroianni a Uomini e Donne? La storia si ripete. Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, i nuovi tronisti di Uomini e Donne, hanno finito per contendersi la stessa ragazza. Nel corso della scorsa stagione televisiva Luigi e Lorenzo erano stati protagonisti di un altro triangolo, pronti a contendersi l’amore di Sara Affi Fella. L’ex tronista aveva preferito alla fine dei giochi il bel siciliano, ...

ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Trono Classico 19 settembre : la rivincita di Luigi Mastroianni! : ANTICIPAZIONI UOMINI e DONNE, REGISTRAZIONE Trono Classico 19 settembre: Gianni Sperti furioso con Sara Affi Fella? Gli indizi che arrivano dai social.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Le mie impressioni su Lorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni - Teresa Langella - Mara Fasone" : Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha rivelato che, quest'anno, seguirà, da bravo segugio, quello che accadrà ai protagonisti del trono classico, e smascherare chi prenderà in giro la redazione del programma. Ecco le prime considerazioni sui nuovi tronisti partendo da Mara Fasone: Di Maria Antonietta Fasone (Mara, ndr) sappiamo davvero poco. Sono rimasto colpito dal suo video di presentazione. Mi ha emozionato e fatto ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Lorenzo Riccardi? Presi in giro entrambi da Sara Affi Fella" : Luigi Mastroianni, neo tronista di Uomini e Donne, ha deciso di rimettersi in gioco, dopo la delusione ricevuta da Sara Affi Fella, per trovare la ragazza della sua vita. Il deejay siciliano, però, ha escluso categoricamente una certa rivalità con il collega di seduta, Lorenzo Riccardi, convinto che i dissapori del passato siano ormai acqua passata: Molti pensavano che potessi prendere male la sua presenza. E invece non è così. Anzi, credo che ...

Luigi Mastroianni tronista di UeD confessa : “Non starò a scaldare la sedia” : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni fa una promessa Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza sono stati presentati i primi due tronisti: Mara Fasano e Luigi Mastroianni. Ma quest’ultimo, prima di sedersi sul trono del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ha avuto un durissimo confronto con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella. Confronto in cui ...