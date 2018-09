I Mondiali di pallavolo ricominciano oggi

Mondiali pallavolo 2018 - il calendario dell'Italia : L'Italia del CT Chicco Belngini verso la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite degli azzurri verranno giocate a Milano, al Mediolanum Forum di Assago " dal 21 al 23 settembre.

Mondiali Volley 2018 – Da leggenda della pallavolo a tecnico della Serbia : Nikola Grbic ispira le nuove generazioni : Nikola Grbic: una leggenda per la pallavolo e fonte di ispirazione per le giovani generazioni Una vita sui campi del Volley italiano, indossando la maglia di club sparsi per la penisola e un tocco che ha fatto di lui uno tra i migliori palleggiatori al mondo. Nikola Grbic, ex palleggiatore e oggi tecnico della nazionale serba di pallavolo, classe 1973, sta vivendo oggi la sua seconda vita pallavolistica sulla panchina della nazionale del ...

Mondiali di pallavolo - Italia inarrestabile. Anche la Slovenia ko : Cinque vittorie su cinque per gli azzurri chiudono primi il girone A: ora Olanda, Finlandia e Russia

Mondiali di Pallavolo - l’Italia batte la Slovenia : 5a vittoria su 5 per gli azzurri : E' un Italvolley inarrestabile quella che è stata capace di infiammare il pubblico del Mandela Forum di Firenze. Anche la Slovenia si è arresa al cospetto della Nazionale azzurra che ha centrato così la 5a vittoria in altrettante partite (23-25, 25-19, 25-13, 25-18). In questo modo gli uomini di Blengini hanno ipotecato la Final Six.Continua a leggere

Mondiali Volley 2018 – I fratelli Kawika ed Erik Shoji insieme nel segno della pallavolo : Ai Mondiali di Volley 2018 due fratelli raccontano l’emozione di parteciparvi insieme, Kawika ed Erik Shoji sono rispettivamente il palleggiatore ed il libero della Nazionale statunitense Una stagione da avversari, quella vissuta quest’anno in Italia rispettivamente con la maglia della Gi Group Monza e della Taiwan Excellence Latina. E’ la storia di Kawika ed Eric Shoji rispettivamente palleggiatore e libero della ...

Italia-Slovenia : finale della prima fase di gironi dei Mondiali di pallavolo 2018 : Italia e Slovenia si scontreranno questa sera per i Mondiali di pallavolo 2018 in quella che è l'ultima partita della prima fase dei gironi, visibile in diretta su Rai2 o in streaming su Rai Play.

Poker azzurro ai Mondiali di pallavolo : si festeggia con il selfie - : Ti potrebbe interessare: Spopola Crowdwish, app che ha già esaudito 1.400 desideri Calcio, CT della nazionale femminile: 'Donne salveranno questo sport' Sicurezza, Chef Rubio: 'Salvini prende '...

Mondiali pallavolo - l'Italia piega anche la Repubblica Domenicana : Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri hanno centrato il quarto successo e sono in testa alla classifica del Pool A del Mondiale 2018

Mondiali di Pallavolo - Italia schiacciasassi : 4a vittoria di fila - Repubblica Dominicana ko : L'Italvolley cala il poker. Battendo la Repubblica Dominicana 3-0 (25-12 25-18 25-15), gli azzurri di coach Blengini infilano la quarta vittoria di fila ai Mondiali e consolidano il primato nel girone, in attesa della partita di martedì contro la Slovenia (che in caso di sconfitta con l'Argentina sarebbe matematicamente dietro agli azzurri)Continua a leggere

L’Italia maschile ha vinto la sua quarta partita consecutiva ai Mondiali di pallavolo : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto per tre set a zero la Repubblica Dominicana nel quarto turno dei Mondiali, domenica sera al Mandela Forum di Firenze. La Nazionale era già qualificata al turno successivo dall’incontro precedente ma ha comunque The post L’Italia maschile ha vinto la sua quarta partita consecutiva ai Mondiali di pallavolo appeared first on Il Post.

Italia-Rep. Dominicana dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming : L'Italia è già qualificata al turno successivo: quella di stasera è la penultima partita dei gironi The post Italia-Rep. Dominicana dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Video/ Italia-Argentina volley (3-1) : highlights della partita (Mondiali Pallavolo) : Video Italia-Argentina, highlights della partita vinta dagli azzurri col risultato finale di 3-1. Gli azzurri erano andati sotto al primo set, ma sono riusciti a vincere. (Mondiali volley)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Mondiali di Pallavolo - l’Italia batte anche l’Argentina di Velasco : A Firenze l'Italia di Blengini vince ancora nel Mondiale di Pallavolo 2018. Gli azzurri hanno sconfitto l'Argentina di Julio Velasco per 3 set a 1 (23-25, 25-15, 25-23, 27-25). Una vittoria molto bella, la terza del primo raggruppamento della Coppa del Mondo, che dà agli azzurri la certezza del passaggio del turno.Continua a leggere

L’Italia maschile ha battuto l’Argentina nella terza partita dei Mondiali di pallavolo : La Nazionale italiana ha battuto 3-1 l’Argentina nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo, giocata sabato sera al Mandela Forum di Firenze, e si è qualificata alla seconda fase del torneo. Per l’Italia questa è la The post L’Italia maschile ha battuto l’Argentina nella terza partita dei Mondiali di pallavolo appeared first on Il Post.