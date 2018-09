Dietro la rottura fra Corona e Zoe Cristofoli c’è la gieffina Patrizia Bonetti

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli - chi è la donna Dietro la rottura : Come sempre più spesso accade dietro la fine di una storia d’amore c’è quasi sempre un telefono che squilla quando non deve. È successo anche tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli, che ha lasciato l’ex re dei paparazzi (anche) a causa di messaggi di un’altra donna indirizzati al suo uomo. Se a Mattino Cinque la influencer aveva dichiarato di non sapere l’identità della ‘rivale’, ci pensa Spy nel numero in ...

Ex di Gianluca Vacchi e nuova fiamma di Corona : chi è Patrizia Bonetti? La donna Dietro la rottura tra Fabrizio e Zoe Cristofoli [GALLERY] : Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati: la donna che c’è in mezzo ai due ex fidanzati è Patrizia Bonetti, la 22enne diventata popolare al Grande Fratello Dopo la rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli, molti si sono domandati quale donna abbia fatto capitolare la storia tra l’ex re dei paparazzi e la tatuata veronese. Alcuni hanno ipotizzato che la misteriosa nuova fiamma del catanese possa essere Belen ...

Uomini e Donne - un tradimento Dietro la rottura di Vittoria Deganello e Mattia Marciano? Parla la ragazza : “Una donna può anche non sapere alcune cose. Ma il suo sesto senso non sbaglia mai!”, Vittoria Deganello mette la pulce nell'orecchio ai suoi seguaci, molti dei quali credono che la causa della rottura tra lei e il tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano sia una questione di tradimenti. Impressione errata, almeno a detta della giovane, che ha subito chiarito l'affermazione equivoca per mezzo delle Instagram Stories: Allora, prima che ...

Sequestrati i resti del ponte di Genova - “la rottura di un tirante seria ipotesi” Dietro al crollo : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli en...

Matteo Salvini - il retroscena : cosa c'è davvero Dietro la rottura con Forza Italia : La rottura con Forza Italia di Matteo Salvini non sarebbe un 'tradimento' . Anzi. Secondo alcuni retroscenisti citati da ItaliaOggi potrebbe rappresentare semplicemente uno strumento di pressione per ...