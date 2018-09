Con il 5G alle porte in arrivo Internet illimitato?

Grande Fratello Vip : photocall della nuova edizione Con Ilary Blasi e Alfonso Signorini [GALLERY] : Il Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5 dal 24 settembre si presenta alla stampa Il Grande Fratello Vip 3, in onda dal 24 settembre con alla conduzione Ilary Blasi, si presenta alla stampa. photocall per la nuova edizione, con protagonisti la moglie di Francesco Totti ed Alfonso Signorini negli Studi Mediaset di Cinecittà. Scorri la gallery per vedere più foto. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo Grande Fratello Vip: ...

Vans – Collaborazione Con artisti e atleti per una nuova storia di creatività [GALLERY] : Vans collabora con artisti, atleti e musicisti internazionali per celebrare la creatività attraverso lo stile personale. Questo autunno Vans collabora con artisti, atleti e musicisti di tutto il mondo per raccontare una storia di creatività attraverso la lente dello stile personale Per presentare i nuovi modelli della F18, Vans ha infatti realizzato uno shooting fotografico, scattato da Patrick O’Dell, con protagonisti Mia Carucci, artista ...

Aulin per la schiena e ‘ferri da stiro’ al posto dei piedi : il retroscena degli allenamenti Con Gattuso è divertentissimo : Gennaro Gattuso ironizza su alcuni episodi capitati in allenamento: calcio-tennis, rovesciate e crossbar challenge, Ringhio è ancora in grande forma! Di Gennaro Gattuso sono famose tante caratteristiche. Prima come giocatore a desso come allenatore, ‘Ringhio’ incarna i valori della grinta, della combattività, della sportività e soprattuto della sincerità e della schiettezza. Gattuso non si è mai fatto problemi a dire o fare ciò ...

Inter - torna a disposizione Lautaro Martinez : i Convocati da Spalletti : Lautaro Martinez pronto a tornare in campo con la sua Inter dopo i problemi fisici delle scorse settimane, ecco i convocati da Spalletti L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha convocato 22 giocatori per il match di domani sera a Marassi contro la Sampdoria, valido per la quinta giornata di Serie A. torna a disposizione Lautaro Martinez. Questo l’elenco. Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, ...

Rugby - il Benetton in partenza per il Galles : domani la sfida Contro gli Ospreys : La gara che andrà in onda su DAZN verrà diretta dall’arbitro scozzese Mike Adamson e dagli assistenti Finlay Brown e Wayne Davies Nel primo pomeriggio di oggi i Leoni di coach Crowley lasceranno Treviso per volare ancora una volta in Galles con destinazione Swansea. Dopo l’ottima prestazione mostrata lo scorso weekend a Llanelli, seppure sia arrivata una sconfitta, i biancoverdi domani alle 19:35 locali (20:35 italiane) affronteranno gli ...

ConFERENZA STAMPA - Lunedì 24 settembre alle 11 nella sala dell'Arengo della residenza municipale : Presentazione di 'Ferrara Marathon & Half Marathon' 21-09-2018 / Giorno per giorno Lunedì 24 settembre alle 11, nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la CONFERENZA ...

Rientro difficile dalle vacanze? Citroen ci aiuta Con una nuova ed imperdibile collezione di accessori [FOTO] : Per ritrovare velocemente il ritmo giusto, Citroën ha selezionato una serie di articoli indispensabili e trendy, ispirati all’universo della Marca Per ritrovare velocemente il ritmo giusto, Citroën ha selezionato una serie di articoli indispensabili e trendy, ispirati all’universo della Marca. Dal prêt-à-porter agli accessori, la gamma di prodotti Citroën Lifestyle, disponibile online su lifestyle.Citroen.com, si arricchisce della nuova ...

Lily Allen : «A letto Con un’altra donna? Non pensavo fosse tradimento» : Lily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily Allen a ruota libera. Dopo le scottanti anticipazioni sulla sua autobiografia «My Thoughts Exactly», ecco arrivare già i primi chiarimenti riguardo alcuni passaggi particolarmente delicati. Su tutti, la notte di sesso trascorsa con alcune prostitute nel 2014, quando ancora stava insieme all’imprenditore Sam Cooper: «Ero in una camera d’albergo, mi sentivo sola e ho iniziato a ...

Tutti pazzi per Leo Gassmann a X Factor 12 - il figlio di Alessandro alle Audizioni Con Freedom (video) : Esordio trionfale per Leo Gassmann a X Factor 12: il figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio si è presentato alle Audizioni del talent show di Sky Uno suscitando grande entusiasmo nel pubblico e nella giuria. La sua performance è stata trasmessa nella puntata di giovedì 20 settembre, la terza di questa prima fase di Audizioni della nuova edizione del programma. figlio e nipote d'arte, cresciuto in una famiglia che certamente gli ha ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 24 settembre alle 17 inContro in via Scienze : Le diverse abilità dell'amore descritte da Giorgio Salmi 21-09-2018 / Giorno per giorno Disabilità e integrazione culturale e sociale saranno i temi al centro dell'incontro di Lunedì 24 settembre 2018 ...

Centrodestra unito alle Elezioni amministrative/ Ultime notizie - la profezia di BerlusConi spaventa il M5s : Centrodestra unito alle Elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:09:00 GMT)

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi Contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

L’incubo di Wilfried Zaha : “al Manchester United Convinti che mi facessi la figlia dell’allenatore. Ecco cosa accadde” : Il presunto flirt con la figlia di David Moyes e le difficoltà di ambientamento al Manchester United: come il ‘Teatro dei sogni’ divenne l’incubo di Wifried Zaha Arrivato al Manchester United nel 2013, Wilfried Zaha sembrava destinato a diventare un nuovo crack del calcio mondiale: velocissimo, in possesso di buona tecnica e con un dribbling niente male per la sua giovane età. In poco tempo però, il sogno di sfondare con ...