A Bari nasce un nuovo incubatore per startup e pmi del digitale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Auriga, azienda italiana specializzata in software per il mondo bancario, soprattutto nelle tecnologie legate a sistemi di pagamento, online banking e applicazioni mobile, aprirà unperin Puglia, a. Si chiama IC406 Innovation Camp, con il codice che richiama le nebulose della costellazione dell’Auriga, e rappresenta uno spazio per raccogliere, promuovere accompagnare e dare slancio alle migliorinell’ambito del digital business. “Crediamo in un modello che ormai è diventato imprescindibile come l’open innovation. Per questo abbiamo deciso di renderlo parte integrante del nostro business, dando vita ad un nostroper entrare in contatto con idee e competenze provenienti dall’esterno, anche da ambiti molto diversi”, afferma l’amministratore delegato, Vincenzo Fiore. A chi si rivolge? A studenti, laureati, ricercatori o professionisti ...