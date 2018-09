Ronaldo espulso e in lacrime scatena l’ironia dei social GALLERY ...

Cristiano Ronaldo espulso - le reazioni dall'estero : rassegna stampa : Non si placano le polemiche attorno alla discussa espulsione di Cristiano Ronaldo all'esordio in Champions League con la maglia della Juventus. Protagonista di un episodio controverso nel corso del ...

Champions League 2019 - Cristiano Ronaldo espulso : quante giornate rischia e quali partite salta? La Juventus non avrà CR7 contro… : Cristiano Ronaldo è stato clamorosamente espulso al 29′ di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Il fenomeno portoghese è stata sanzionato con un discusso cartellino giallo per avere sfiorato i capelli di Murillo dopo un innocuo contatto in area di rigore: una decisione che è parsa esagerata da parte dell’arbitro e che ha rovinato l’esordio di CR7 nella massima ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo espulso contro il Valencia : è la prima in Champions league : Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions league con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata appena mezz'ora: il portoghese contro il Valencia ha rimediato la prima espulsione in Champions in 154 presenze. Colpa delle scintille con Murillo a pallone lontano, l'attaccante sembra colpire il difensore, l'arbitro non vede ma poi viene avvertito e gli mostra il carellino rosso. CR7 è poi uscito dal campo in lacrime.