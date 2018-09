L’isola di plastica riciclata per i migranti

gqitalia

(Di giovedì 20 settembre 2018) È il problema del secolo: come liberare gli oceani dalla? Molte le idee e iniziative partite dall’esigenza di trovare soluzioni concrete per rimuovere lagià accumulatasi in immense isole galleggianti negli oceani o precipitata in particolato negli abissi dove minaccia la salute dei mari e degli organismi viventi compreso l’uomo al vertice della catena alimentare. Si va dai prodotti riciclati o privi diai progetti di raccolta, compattamento e rimozione. Ma un progetto più originale e visionario è stato proposto dagli architetti Noel Schardt e Bjøern Muendner dello studio Freischaerler Architects a un concorso. Tanto originale che è fra i vincitori di LA+IMAGINATION 2017, il cui tema era immaginare una nuova isola, richiesta che ha prodotto un “arcipelago di idee” nel solco di una costante del pensiero umano, l’utopia e la ...