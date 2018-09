Leggi razziali : rettore - mai più obbedire : ANSA, - PISA, 20 SET - "E' troppo facile chiedere scusa. Noi oggi dobbiamo avere la forza di non obbedire mai, di non obnubilare mai la mente per cedere a nuove inique ragioni, di Stato, di ...

Pisa - le scuse dell'Università a 80 anni dalle Leggi razziali : 'Dobbiamo avere la forza di non obbedire mai più' : La cerimonia nel cortile del Palazzo della Sapienza: presenti i rettori di tutti gli atenei. Noemi Di Segni, presidentessa delle Comunità ebraiche italiane: "Guardare al futuro attivando corsi e studi"

Leggi razziali - polemiche per mostra di Trieste/ Milano e Bari si offrono per ospitarla : il nodo 'manifesto' : Leggi razziali, polemiche per la mostra di Trieste 80 anni dopo l'orrore nazifascista. Ultime notizie, Milano e Bari si offrono per ospitarla.

Shoah : mondo accademico chiede scusa per Leggi razziali dopo 80 anni/Rpt (2) : (AdnKronos) - Il rettore dell’università di Pisa pronuncerà un discorso e sarà poi raggiunto dalla presidentessa delle Comunità ebraiche Italiane Noemi Di Segni, che risponderà con un suo messaggio. Al termine sarà scoperta una lapide in perenne ricordo dell’evento. Alle 16,30 nell’aula magna nuova

Shoah : mondo accademico chiede scusa per Leggi razziali dopo 80 anni/Rpt : Pisa, 18 set. - (AdnKronos) - "Cerimonia del ricordo e delle scuse": il mondo accademico italiano riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle leggi razziali promulgate dal regime fascista. Giovedì 20 settembre, dalle ore 15, al Palazzo della Sapienza, luogo simbolo dell'Universit

Ottanta anni dalle Leggi razziali - Fulvia : 'Io - espulsa da scuola perché ebrea' : Trieste ricorda l'80esimo anniversario dell'annuncio delle leggi razziali, fatto nel 1938 nel capoluogo giuliano da Benito Mussolini in un'affollata piazza Unità d'Italia. Lì una targa ricorda l'...

Leggi razziali - Milano si offre di ospitare la mostra del liceo di Trieste. La preside : “Commossi - ma riusciremo a farla qui” : Il comune di Milano si è offerto di ospitare la mostra per l’80° anniversario delle Leggi razziali realizzata dagli studenti del liceo Petrarca di Trieste. L’esposizione è finita nei giorni scorsi al centro di un caso politico, con il sindaco della città giuliana Roberto Dipiazza che ha criticato la scelta della locandina: la prima pagina del ‘Piccolo’, il giornale di Trieste, del 3 settembre 1938, dal titolo ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racconta come Mussolini trasformò gli ebrei in nemici e educò gli italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...

Leggi razziali - Milano e Bari si offrono per ospitare la mostra contestata a Trieste : A Trieste è la giornata che ricorda il triste anniversario, l'ottantesimo, del giorno in cui Mussolini con un discorso in piazza Unità promulgò le Leggi razziali, ma la mostra 'Razzismo in cattedra' ...

Leggi razziali - Conte : “Pagina buia per il nostro Paese. Fu una persecuzione di innocenti : ricordare per non dimenticare” : “Una pagina buia per il nostro Paese” che diede “inizio a una persecuzione di tantissimi innocenti“. Nell’80esimo anniversario del giorno in cui Benito Mussolini annunciò da Trieste l’ormai imminente la promulgazione delle Leggi razziali, il premier Giuseppe Conte invita in un tweet a “serbare memoria di questa ferita” così da “ricordare per non dimenticare”. 18/9/1938, una pagina buia ...

Leggi razziali - a Trieste la mostra degli studenti del Petrarca censurata dal sindaco : La mostra "Razzismo in cattedra" sulle Leggi razziali promulgate dal fascismo a cura degli studenti del Liceo Petrarca di Trieste è sembrata a tutti lodevole, finché non è apparsa la locandina che rappresenta la prima pagina del giornale quotidiano Piccolo del 3 Settembre 1938, censurata dal sindaco di centrodestra della città friulana.Continua a leggere

