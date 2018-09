GF Vip | Maurizio Battista | “Avrò un copione come gli altri”

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista : "Vi divertirò. Un copione me lo sono fatto - come tutti" : Entrerà nella casa del Grande Fratello Vip lunedì prossimo, ma Maurizio Battista sembra avere già le idee chiare: “Sicuramente vi divertirò, su questo contateci – dice su Facebook ai suoi fan – io un copioncino come tutti gli altri me lo so’ fatto. Non è che vado lì a testa bassa”.Il comico romano verrà sistemato in albergo nel weekend, così come gli agli concorrenti. Battista cita su tutti Eleonora Giorgi (“un’istituzione cinematografica”) e ...

Maurizio Battista dalla fine della storia con Alessandra al Grande Fratello Vip : Durante il suo spettacolo “Scegli una carta” il comico Maurizio Battista ha annunciato che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip in partenza – anticipata – a settembre. Come riportata La nostra tv, Battista ha poi aggiunto: “Vado per divertirmi un po'”. Maurizio Battista solo pochi giorni fa è stato protagonista del gossip grazie ad un video, pubblicato e poi rimosso, sulla sua pagina ...

Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista confermato nel cast. Lo rivela lui stesso durante uno spettacolo : Grande Fratello Vip 3: Maurizio Battista concorrente del reality di canale 5 condotto da Ilary Balsi e Alfonso Signorini. Maurizio Battista gieffino della terza edizione del Grande Fratello Vip Stavolta non abbiamo dei rumors né voci di corridoio, ma una conferma dal diretto interessato. Maurizio Battista, attore e comico di professione, durante lo spettacolo “Scegli una carta” ha rivelato al pubblico di essere uno dei concorrenti del prossimo ...

