Sui migranti serve condivisione Ma il vertice Ue è un altro flop

Salisburgo - vertice UE Sui migranti : le 4 richieste dell’Italia/ Ultime notizie - premier Conte in missione : Salisburgo, al via questa sera il vertice UE sui migranti: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti del Bel Paese(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)

L’Africa chiede le scuse di Salvini per le frasi Sui migranti : L’Africa pretende le scuse di Matteo Salvini. Le parole del vicepremier sono motivo di «costernazione» per l’Unione africana (Ua), che non ha gradito l’accostamento dei richiedenti asilo agli schiavi, fatto dal leader della Lega al vertice di Vienna della scorsa settimana nello scontro con il ministro del Lussemburgo....

Conte : "La pace fiscale si faràAllineato a Salvini Sui migranti" : Conte annuncia: "La pace fiscale si farà. Condivido ogni decisione di Salvini sui migranti. Non siamo razzisti ma orgogliosamente populisti. Autostrade paga ma non ricostruisce" Segui su affaritaliani.it

Perché non dobbiamo aspettarci alcuna svolta Sui migranti dal vertice di Salisburgo : ... anche aspramente - ammette il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, intervenendo al Consiglio Affari generali a Bruxelles - ma si tratta di una questione reale, politica e concreta con una incidenza ...

Fonti Ue Sui migranti : "A Salisburgo non si attendono novità sul regolamento di Dublino e la missione Sophia" : Alla vigilia del vertice di Salisburgo l'Unione europea non mostra aperture sul fronte migranti. Fonti hanno fatto sapere all'Ansa che non ci sono stati passi avanti nella discussione sulla riforma del regolamento di Dublino. Non ci sono novità in vista neanche per la missione Sophia: Fonti dell'Unione europea hanno dichiarato "non ci aspettiamo ci sia una svolta sulla proposta italiana".A Salisburgo il presidente del Consiglio Giuseppe ...

Ora Sui migranti Macron la pensa un po' come i sovranisti austriaci : , Afp, Sebastian Kurz Dal canto suo Macron ha insistito sulla necessità di 'portare avanti la politica dei rimpatri per quanti vengono intercettati in situazione irregolare e non hanno le carte in ...

Sui media : Morandi batte migranti - CR7 incalza : mediamonitor.it ha rilevato le citazioni avute dal 14 agosto al 13 settembre sui media nazionali dai casi di cronaca che hanno infiammato l'ultimo mese. Il debutto di Cristiano Ronaldo nel campionato ...

Le Pen : "Sui migranti folle politica dell'Ue". Ed elogia Salvini : Marine Le Pen attacca la politica dell'Unione europea sull'immigrazione. La leader di Rassemblement National, davanti a centinaia di militanti nel teatro di Fréjus, nella Francia meridionale si è ...

Lo scontro Sui migranti - Asselborn : Salvini usa toni fascisti. Il ministro : li prenda lui : Continuano gli attacchi in sede europea. 'Non doveva pubblicare quel video, la sua è stata una provocazione calcolata' dice il lussemburghese. E Salvini: 'da parte nostra solo rispetto delle regole' -

Germania - IL ministro Seehofer : 'ottimista sull'accordo con l'Italia Sui migranti' : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si dice "ottimista" per quanto riguarda l'accordo in discussione con l'Italia sui rifugiati. "Lo chiuderemo", ha assicurato il leader dell'Unione ...