Sanità | 3 casi di legionella a Milano | morta un’anziana

Sanità : assessore Veneto - 189 casi confermati di West Nile - diminuisce intensità infezione (2) : (AdnKronos) - Proseguono infatti a ritmo serrato gli interventi previsti dal Piano Regionale di disinfestazione straordinaria con la pianificazione e l’attuazione dei trattamenti già in più dell’80% dei Comuni individuati nelle province più colpite di Padova, Rovigo e Verona. Sotto il coordinamento

Sanità : assessore Veneto - 189 casi confermati di West Nile - diminuisce intensità infezione : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - La Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha diffuso oggi il nono bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus-West Nile. I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 189

Sanità - Ats : 43 casi di legionella nel bresciano - 198 ricoverati per polmonite : Ad oggi sono 43 i casi di legionella nel bresciano, mentre il totale dei ricoverati per polmonite ammonta a 198. E’ l’ultimo bilancio dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che rende noti i dati della giornata di oggi, in cui sono state 22 le persone che si sono recate in Pronto soccorso (di cui 5 di Ats Valpadana) e 14 i nuovi ricoveri (di cui 4 di Ats Valpadana). In totale – ricorda l’Ats Brescia – ...

Sanità : Gallera - calano casi polmonite - 23 positività a legionella (2) : (AdnKronos) - L'attività di vigilanza presso le torri di raffreddamento, effettuata dai tecnici della prevenzione di Ats è diventata ancora più significativa grazie anche alla collaborazione garantita dal gruppo Nbcr (Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) dei Comando provinciale dei vigili d

Sanità : Gallera - calano casi polmonite - 23 positività a legionella : Milano, 12 set. (AdnKronos) - "L'analisi dei dati effettuata dai tecnici di Ats Brescia relativa ai casi di polmoniti registrate nei comuni del Bresciano e Alto Mantovano conferma un andamento in diminuzione rispetto al picco dei giorni scorsi e costante negli ultimi giorni. Negli ultimi due giorni,

Sanità - Veneto : 174 casi confermati di West Nile - 12 decessi : Ad oggi sono 174 i casi confermati di infezione da virus West Nile in Veneto, mentre si arriva ad un totale complessivo di 281 casi tra confermati e probabili. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino della Regione Veneto. “I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 174 rispetto ai 159 del rilevamento della settimana precedente. Di questi, 120 sono casi con sintomatologia leggera, 54 sono quelli ...

Sanità - Iss al lavoro sui casi di Legionella a Bresso : esito del test del Dna a inizio settembre : Continuano le indagini scientifiche per cercare di risolvere il ‘rebus’ del picco di contagi da Legionella registrato a Bresso, comune alle porte di Milano, nella seconda metà di luglio. Un focolaio che ha superato quota 50 casi nell’arco di una quindicina di giorni, con 5 morti. Già dalle prime segnalazioni è partita nella zona una massiccia campagna di campionamenti, che con l’aumentare del numero di pazienti finiti in ...

Sanità - 3 casi di legionella nel bresciano : cloro per disinfettare l’acquedotto : Tre casi di legionellosi in meno di 15 giorni. Dopo l’ondata di infezioni – e un bilancio finale di 5 morti – a Bresso, comune alle porte di Milano, il batterio torna a colpire in Lombardia. Le nuove segnalazioni riguardano questa volta il bresciano. A seguito dei 3 casi che si sono verificati in questi giorni di agosto nella frazione di Bornato, comune di Cazzago San Martino, sono stati 41 i campionamenti delle acque ...

Sanità - febbre West Nile : in Veneto 84 casi e 3 morti : In Veneto alla data di ieri i casi di contagio umano dal virus West Nile ufficialmente registrati erano 84, dei quali 59 ‘lievi’ (con febbri) e 25 più gravi con encefalite. Il numero dei decessi è salito a 3, con quello di una persona, peraltro già gravemente malata (tumore in fase terminale). Questo il punto della situazione fatto oggi dall’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, rispetto alla diffusione del virus ...

Sanità - l’Iss : 267 casi di morbillo a Giugno in Italia - 2.029 nel 2018 : Dal primo gennaio al 30 Giugno di quest’anno sono stati segnalati in Italia 2.029 casi di morbillo, di cui 267 lo scorso mese, in calo rispetto ai 387 di maggio. E’ il dato dell’ultimo bollettino pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). Quattro i decessi, che si aggiungono ai 4 segnalati nel 2017. Venti Regioni hanno segnalato casi (16 Regioni nel mese di Giugno) ma ben l’89,4% si è verificato in 7 ...