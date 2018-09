Salute | dormire male causa diabete e obesità

Salute : dormire poco è rischioso quanto l’abuso di alcol per chi guida : Una ricerca pubblicata su Sleep ha rilevato che le persone che dormono meno di 7 ore hanno maggiori probabilità di essere responsabili di incidenti d’auto, e se il sonno dura meno di 4 ore, il rischio è simile a quello legato all’abuso di alcol. Sono noti da tempo i pericoli dovuti alla sonnolenza alla guida, ma lo studio condotto dai ricercatori della AAA Foundation for Traffic Safety è il primo a quantificare il rapporto tra le ore ...

Salute - ninna nanna zen : la musica yoga prima di dormire fa bene al cuore : ninna nanna zen. E’ orientale il sottofondo migliore per addormentarsi in relax con benefici per la Salute del cuore. A consigliare l’ascolto di musica yoga prima del sonno è una ricerca indiana presentata in Germania, a Monaco di Baviera, durante il congresso dell’Esc, la Società europea di cardiologia. “Nel nostro ospedale utilizziamo la musicoterapia”, spiega Naresh Sen dell’Hg Sms Hospital di Jaipur, ...

