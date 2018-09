Foa riproposto come presidente della vigilanza Rai e la nuova intesa tra le Coree

Presidenza Rai - via libera dalla VigilanzaFoa verrà riproposto presidente - FI si astiene : Ok dalla Commissione alla risoluzione che impegna il Cda di viale Mazzini a esprimere un nome per la Presidenza della tv pubblica. Così si apre di fatto alla riproposizione di Marcello Foa. Hanno votato a favore Lega, M5s e FdI.

Rai - via libera della Vigilanza : Foa riproposto presidente : Dopo lo scontro di stamattina, con il dibattito infuocato tra Pd, Forza Italia e maggioranza di governo, la Commissione di Vigilanza della Rai ha votato il via libera alla risoluzione che permetterà al Cda di riproporre Marcello Foa come presidente.La risoluzione è stata votata dalla maggioranza mentre Forza Italia si è astenuta. Nel testo la commissione di fatto sollecita il cda della Rai a nominare il presidente individuandolo tra tutti i ...

Rai - via libera della vigilanza : Foa riproposto presidente : Dopo lo scontro di stamattina, con il dibattito infuocato tra Pd, Forza Italia e maggioranza di governo, la Commissione di vigilanza della Rai ha votato il via libera alla risoluzione che permetterà al Cda di riproporre Marcello Foa come presidente.La risoluzione è stata votata dalla maggioranza mentre Forza Italia si è astenuta. Nel testo la commissione di fatto sollecita il cda della Rai a nominare il presidente individuandolo tra tutti i ...