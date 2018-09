Da Douglas Costa a Ronaldo - in 3 giorni i “top player” bianconeri smascherano lo “stile Juve” : 1/13 Fabio Ferrari ...

Squalifica Douglas Costa : ecco i consigli per rimediare al Fantacalcio : ... 15%, : il croato, che consideriamo un titolare, subirà un po' meno il turnover e quando accadrà ci sarà un Alex Sandro più avanzato a sostituire il vice campione del Mondo.

Valencia-Juventus - la formazione scelta da Allegri : novità importanti e la decisione su Douglas Costa : Valencia-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha fatto le proprie scelte in vista della gara di questa sera al Mestalla Valencia-Juventus è alle porte. Questa sera la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo al Mestalla per la prima in Champions League dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, il dominatore delle ultime annate europee. Com’è ovvio che sia, il portoghese sarà presente nell’11 titolare, ma ...

Di Francesco : 'Lo sputo di Douglas Costa? Mio figlio è stato un grande uomo' : Nel giorno in cui il giudice sportivo ha inflitto quattro giornate a Douglas Costa per lo sputo a Federico Di Francesco durante Juventus-Sassuolo, il padre Eusebio ha commentato così l'episodio: "Sono ...

Roma - Di Francesco : "Bisogna ritrovare l'entusiasmo. Lo sputo di Douglas Costa? Sono orgoglioso di mio figlio" : Come da filosofia calcistica, Eusebio Di Francesco va all'attacco anche al Bernabeu, vigilia della grande sfida con il Real Madrid, riferendosi alle critiche recenti su una Roma confusa e deludente: '...

Juventus - Allegri : “Douglas Costa ha avuto un black out” : “Quello di Douglas Costa è stato un episodio spiacevole, un black out che ha sorpreso tutti, anche lui. In tribuna domani? No, deciderò se farlo giocare ma sarà scelta tecnica”. Allegri esclude una punizione ulteriore per il brasiliano, al centro delle polemiche dopo lo sputo a Di Francesco: “E’ un ragazzo sereno, ha chiesto scusa e pagherà con le quattro giornate di squalifica. Potrà dimostrare il suo fair play, ...

Juventus - niente ricorso per le 4 giornate a Douglas Costa : TORINO - La Juventus non farà ricorso per Douglas Costa , condannato dal giudice sportivo a quattro giornate di squalifica per lo sputo a Di Francesco nei minuti di recupero di Juventus-Sassuolo. ...

Uno sgabello “alla Bonucci” per Douglas Costa? Allegri chiarisce le proprie intenzioni : Douglas Costa è stato punito dal giudice sportivo con ben 4 giornate di squalifica per lo sputo a Di Francesco in Juve-Sassuolo “Per Douglas Costa c’è uno sgabello in tribuna o una maglia da titolare? Non c’è uno sgabello. Devo dire che domenica è successo un episodio spiacevole che ha sorpreso tutti, anche lui perché non è da lui. Ha chiesto scusa, pagherà con la quattro giornate di squalifica e dimostrerà che quello è ...

Douglas Costa - squalifica di 4 giornate per lo sputo a Di Francesco : Il brasiliano salterà il big match Juventus-Napoli e tornerà a disposizione di Allegri il 20 ottobre

Juve - Allegri : 'Devo decidere con che modulo giocare. Douglas Costa? Non so se gioca' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato a Sky Sport prima della conferenza stampa di vigilia della sfida col Valencia: 'Si arriva alla Champions League in un buon momento, dopo quattro vittorie in campionato. Non è la pressione che dobbiamo avere,...

Valencia-Juventus - Allegri : 'Nessuno sgabello per Douglas Costa - può giocare' : 19:22 18 set Allegri: "Se vinciamo a Valencia girone in discesa" - Video Sky - Sky Sport HD Vedi il video 'Allegri: "Se vinciamo a Valencia girone in discesa"' - Sky Sport HD 19:20 18 set DOMANDA A ...

Calcio - Giudice Sportivo Serie A : quattro giornate a Douglas Costa - Giampiero Gasperini squalificato per bestemmia : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A di Calcio, dopo la quarta giornata del massimo campionato italiano: c’era grande attesa per il caso Douglas Costa, non solo per lo sputo nei confronti di Federico Di Francesco, ma anche per la segnalazione della Procura Federale per un gomito alto nei confronti dello stesso. Sono quattro le giornate di squalifica rimediate da Douglas Costa, calciatore della Juventus, “per ...

Douglas Costa - la sentenza del giudice sportivo : quattro turni di squalifica : quattro turni di squalifica a Douglas Costa per il folle gesto nei confronti del giocatore del Sassuolo Federico Di Francesco. E' questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo all'esterno offensivo ...

Douglas Costa - stop di quattro gare per lo sputo a Di Francesco : Roma, 18 set., askanews, - Douglas Costa è stato squalificato per quattro giornate per lo sputo a Federico Di Francesco nei minuti finali della sfida all'Allianz Stadium. La decisione del giudice ...