Champions League | troppo Real Madrid per la Roma | Isco | Bale e Mariano fanno 3-0

Champions League 2019 - Cristiano Ronaldo espulso : quante giornate rischia e quali partite salta? La Juventus non avrà CR7 contro… : Cristiano Ronaldo è stato clamorosamente espulso al 29′ di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Il fenomeno portoghese è stata sanzionato con un discusso cartellino giallo per avere sfiorato i capelli di Murillo dopo un innocuo contatto in area di rigore: una decisione che è parsa esagerata da parte dell’arbitro e che ha rovinato l’esordio di CR7 nella massima ...

Champions League 2019 : Real Madrid-Roma 3-0. Dominio dei campioni in carica - Olsen evita un passivo più pesante : Grande esordio del Real Madrid nella Champions League di calcio: Roma annichilita per 3-0, al temine di una partita dominata il lungo ed in largo. Nella prima frazione gol su punizione di Isco, nella ripresa marcature di pregevole fattura di Bale e Mariano. Olsen, migliore dei giallorossi, con ottime parate, evita un passivo maggiore. Nel primo tempo parte forte il Real, con Bale che al 4′ ha già sul piede il pallone del vantaggio, il suo ...

Champions League – Sorpresona City - il Lione sbanca l’Etihad : United e Bayern Monaco ok in trasferta : Si conclude con un risultato inaspettato il primo turno dei gironi di Champions League, il Lione sbanca l’Eithad e mette ko il City. Bene sia United che Bayern, pari tra Plzn e Cska Si completa la prima giornata della fase a gironi di Champions League, si conclude con un risultato davvero sorprendente che in pochi avrebbero pronosticato. Il Lione stende il Manchester City e sbanca l’Etihad, imponendosi in trasferta con il ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Pagelle Real Madrid-Roma 3-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Fazio e Schick i peggiori nella Roma : Il Real Madrid si impone col punteggio di 3-0 sulla Roma nella prima giornata del gruppo G della Champions League 2018-2019. Decisivi i gol di Isco, Bale e Mariano, grande prestazione anche di Luka Modric e di tutto il centrocampo madridista. nella Roma si salvano Olsen e Under, mentre offrono una prestazione disastrosa Fazio ed il subentrato Schick. Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con ...

Cristiano Ronaldo Champions League : espulso dopo mezz'ora tra Valencia e Juventus : Contrasto con Murillo durante la sfida del Mestalla: il portoghese accenna una reazione e viene espulso dall'arbitro Brych. Una sanzione eccessiva. Primo rosso in 154 partite di Champions. Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora. CR7 è è uscito visibilmente scosso, in lacrime, dopo che l'arbitro Brych gli ha mostrato il rosso, un ...

