Carne di cane e gatto | il veto del sindaco di Hanoi | “Smettete di mangiarla!”

Carne di cane e gatto - sindaco Hanoi : ‘Smettete di mangiarla. Diffonde malattie e fa una brutta impressione ai turisti’ : Incivile e pericoloso per la salute. Il consumo di Carne di cane – così come di quella di gatto – non si adatta a una “capitale moderna”. Il sindaco di Hanoi Nguyen Van Suu ha invitato la popolazione a cambiare le proprie abitudini alimentari, citando non solo il rischio della propagazione di malattie come rabbia e leptospirosi, ma anche l’impressione negativa trasmessa ai turisti stranieri. Considerata un alimento nutriente, ...