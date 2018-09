Olbia e Gallura | nuova allerta meteo per forti piogge e temporali

Fine settimana con il Maestrale a Olbia e in Gallura : raffiche fino a 40 km - h : , Visited 7 times, 14 visits today, Notizie Simili: Festa del Gusto, emozioni e spettacoli. Ressa nel… Nel Fine settimana per pulire i litorali di… Pioggia e sole nel Fine settimana a ...

Ancora pericolo incendi a Olbia e in Gallura : Attenzione rinforzata per tutta la giornata di oggi. Allerta incendi sulla Gallura. La Protezione civile ha, infatti, emesso un' allerta di colore arancione per tutta la giornata di oggi. La ...