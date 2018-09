Detenuta di Rebibbia getta i figlioletti dalle scale | uno muore | l' altro è grave

Blastingnews

: Detenuta nel carcere romano di #Rebibbia lancia dalle scale i suoi due figli: il più piccolo è morto, l'altro rico… - RaiNews : Detenuta nel carcere romano di #Rebibbia lancia dalle scale i suoi due figli: il più piccolo è morto, l'altro rico… - Agenzia_Ansa : Detenuta in #carcere a #Rebibbia tenta di uccidere 2 figli, uno è morto - MediasetTgcom24 : Roma, detenuta di Rebibbia tenta di uccidere i figli: uno è morto #rebibbia -

(Di martedì 18 settembre 2018) Una donna, di nazionalita' tedesca, reclusa nel carcere di, verso le ore 12.00 di oggi si è resa protagonista di un episodio folle: hatoi suoi due, presenti nella struttura carceraria nella sezione nido; un figlio è morto, l'è feritomente ed affidato ai tentativi dei medici dell'ospedale Bambin Gesù, di scongiurare un ulteriore decesso il bambino è ricoverato in codice rosso. Nella struttura nido sono ospitati i figli fino a tre anni delle donne detenute. La notizia è stata diffusa dal Presidente della Consulta penitenziaria, Lillo Di Mauro. La dinamica dell'evento Parrebbe che la donna, in stato depressivo, dapprima abbiato il figlioletto in carrozzina, successivamente abbia lanciato per leanche l'figlio, che teneva per mano. Il Pubblico Ministero Dott.ssa Maria Monteleone, coordinatore dei ...