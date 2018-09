Lele Spedicato è in rianimazione | il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia

Clio Evans - chi è la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro/ “Mi ha ridato fiducia nella vita” : Clio Evans, chi è la moglie di Lele Spedicato. Dalle nozze alla gravidanza: “Mi ha ridato fiducia nella vita”. Le ultime notizie sull'attrice, che è in attesa del loro primo figlio(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Negramaro - chitarrista grave : emorragia cerebrale/ Ultime notizie come sta Lele Spedicato : auguri dei colleghi : Emanuele Spedicato, in Rianimazione chitarrista Negramaro. Malore a bordo piscina per il musicista, che avrebbe colpito due volte la testa. Ultime notizie: "devastante emorragia cerebrale"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:12:00 GMT)

Negramaro - da Jovanotti a Ermal Meta : i messaggi d’incoraggiamento per il chitarrista Lele Spedicato [GALLERY] : Lele Spedicato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Lecce, il chitarrista dei Negramaro colpito da una presunta emorragia cerebrale: i messaggi d’incoraggiamento dei colleghi Vip Lele Spedicato dopo aver accusato un malore nel giardino della sua abitazione si è accasciato a terra ed è stato ritrovato privo di sensi dalla moglie (LEGGI QUI). Il chitarrista dei Negramaro è stato perciò portato d’urgenza all’ospedale di ...

