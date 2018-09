Superbike Portimao | infinito Rea | vince anche Gara 2

Superbike Portimao - Rea trionfa pure in Gara 2 : Portimao - DI nuovo Jonathan Rea. Il campionissimo i Portogallo vince anche Gara 2 e allunga ancora in classifica. Il britannico non ha mai messo in dubbio il trionfo. Grande prova anche per Van del ...

Superbike : l’impegno degli impianti frenanti a Portimao : La Superbike riparte dall’Auto´dromo Internacional do Algarve, sede dal 14 al 16 settembre del 10° round del Campionato. Situato vicino alla città di Portimão, è stato inaugurato nell’ottobre del 2008. Da allora il Mondiale Superbike vi ha sempre fatto tappa, con l’eccezione del 2016 quando fu sostituito dalla tappa di Monza poi cancellata. Quest’anno le […] L'articolo Superbike: l’impegno degli impianti frenanti a Portimao sembra ...

Superbike : Rea vince Gara 1 a Portimao. Melandri secondo : Jonathan Rea, pilota del Kawasaki Racing Team, si è aggiudicato Gara 1 del Campionato del Mondo Superbike svoltasi sabato presso l’Autódromo di Portimão, in Portogallo. Il nordirlandese tre volte Campione del Mondo ha preceduto sul traguardo il ducatista Marco Melandri e l’alfiere della Yamaha Michael Van Der Mark. Sfortuna per i piloti Aprilia Eugene Laverty […] L'articolo Superbike: Rea vince Gara 1 a Portimao. Melandri secondo sembra ...

Superbike - ottimi risultati per il team Ducati in Gara-1 a Portimao : Melandri 2° e Davies 4° : Grandi risultati per i due piloti del team Ducati in Gara-1 a Portimao, Melandri e Davies chiudono con il secondo e il quarto tempo Gara 1 del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, in scena a Portimão (Portogallo), si è conclusa positivamente per il team Aruba.it Racing – Ducati. Da un lato, Marco Melandri ha conquistato un ottimo secondo posto in solitaria, il suo settimo podio stagionale, partendo dalla prima fila; ...

Superbike Portimao : il cannibale Rea vince Gara 1! : Portimao - Rea in versione 'cannibale' domina e vince anche in Portogallo. Il campione del mondo è stato perfetto e ha trionfato in Gara 1 staccando Melandri, arrivato 2°. A nulla è valsa la strenua resistenza dell'italiano, che al via era parso per un attimo in grado di dire la sua. 3° ...

Superbike - spettacolare incidente per Chaz Davies a Portimao : la Ducati del gallese avvolta dalle fiamme [VIDEO] : Scivolata senza conseguenze per Chaz Davies nella terza sessione di prove libere del Gp di Superbike a Portimao, la Ducati del gallese prende fuoco dopo una perdita d’olio incidente tanto spettacolare quanto innocuo per Chaz Davies, scivolato nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Portimao del Mondiale di Superbike. Il gallese ha perso il controllo della sua Ducati dopo nove minuti dell’inizio delle FP3, ...

Superbike Portimao - Davies : «Sto meglio ma devo ancora valutare le mie condizioni» : Portimao - Chaz Davies è reduce da un brutto infortunio alla spalla, ma stringerà i denti e dovrebbe essere in pista nelle due gare sabato e domenica. Il gallese della Ducati verificherà le proprie ...

