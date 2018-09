“Pace fatta!” Bobby Solo riabbraccia sua figlia Veronica Satti | “Il mio alter-ego”

caffeinamagazine

: Pace fatta????? - ciaoamoroso : Pace fatta????? - swarley97_ : Pace fatta?? - RadioR101 : #R101News: tornano gli #Articolo31 con una serie di live per celebrare i 25 anni di carriera -

(Di domenica 16 settembre 2018) È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15.è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente ‘smentita’ dalla d’Urso. Insomma,al Grande Fratello ha fatto parlare di sé. Ma nonper questo. Lei, infatti, è stata la prima donna omosessuale a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Il suo bacio in diretta TV fece alquanto scalpore sui social. Ma intanto, una volta uscita dal reality show,e la sua compagna, Valentina, hanno fatto subito un importante annuncio. ( dopo la ...